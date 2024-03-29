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Массовая атака РФ — Польша подняла в небо истребители

29 марта 2024 05:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Массовая атака РФ — Польша подняла в небо истребители
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Польша в результате массовой ракетной атаки России на Украину подняла небо свои и самолеты союзников. Их можно услышать в юго-восточной части страны.

Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши в соцсети Х.

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