Массовая атака РФ — Польша подняла в небо истребители

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Польша в результате массовой ракетной атаки России на Украину подняла небо свои и самолеты союзников. Их можно услышать в юго-восточной части страны.

Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши в соцсети Х.

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Dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa… pic.twitter.com/3JUywdF3rf — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) 29 марта, 2024

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