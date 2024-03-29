Массовая атака РФ — Польша подняла в небо истребители
29 марта 2024 05:26
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Польша в результате массовой ракетной атаки России на Украину подняла небо свои и самолеты союзников. Их можно услышать в юго-восточной части страны.
Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши в соцсети Х.
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❗️Uwaga, w polskiej przestrzeni powietrznej operują polskie и sojusznicze statki powietrzne, co может wiązać si z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) 29 марта, 2024
Dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa… pic.twitter.com/3JUywdF3rf
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