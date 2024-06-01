Вибухи у Вінницькій області зараз 1 червня — атака БпЛА

Дим здіймається після вибуху в місті вночі. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Вінницькій області зараз 1 червня пролунали під час атаки ударних безпілотників на Україну. Наразі в низці північних, центральних та південних областей оголошено повітряну тривогу через загрозу "шахедів".

Про вибухи повідомляє Суспільне Вінниця у Telegram.

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Вибухи у Вінницькій області зараз 1 червня

За даними ЗМІ, у Вінницькій області пролунали вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Вінниця"

Наразі більшість областей України охопила повітряна тривога. Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БпЛА, а також про ракетну небезпеку на сході.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня близько 00:47 вибухи лунали також в Київській області. Таким чином в регіоні працювали сили ППО.

Також наразі в Україні вже кілька годин триває повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників. Крім того, додалась ракетна небезпека для східних областей.

Додамо, що вночі, 1 червня, військові Повітряних сил повідомили про активність шести російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.