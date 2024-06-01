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Масова атака "шахедів" — у Вінницькій області прогриміли сильні вибухи

1 червня 2024 02:21
оновлено: 02:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи у Вінницькій області зараз 1 червня — атака БпЛА
Дим здіймається після вибуху в місті вночі. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Вінницькій області зараз 1 червня пролунали під час атаки ударних безпілотників на Україну. Наразі в низці північних, центральних та південних областей оголошено повітряну тривогу через загрозу "шахедів".

Про вибухи повідомляє Суспільне Вінниця у Telegram. 

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Вибухи у Вінницькій області зараз 1 червня

За даними ЗМІ, у Вінницькій області пролунали вибухи.

Вибухи у Вінницькій області зараз 1 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Вінниця"

Наразі більшість областей України охопила повітряна тривога. Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БпЛА, а також про ракетну небезпеку на сході.

Мапа повітряної тривоги в Україні зараз 1 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня близько 00:47 вибухи лунали також в Київській області. Таким чином в регіоні працювали сили ППО.

Також наразі в Україні вже кілька годин триває повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників. Крім того, додалась ракетна небезпека для східних областей.

Додамо, що вночі, 1 червня, військові Повітряних сил повідомили про активність шести російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

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