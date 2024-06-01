Вибухи у Вінницькій області зараз 1 червня — атака БпЛА

Масова атака "шахедів" — у Вінницькій області прогриміли сильні вибухи
Вибухи в Вінницькій області зараз 1 червня пролунали під час атаки ударних безпілотників на Україну. Наразі в низці північних, центральних та південних областей оголошено повітряну тривогу через загрозу "шахедів".
Про вибухи повідомляє Суспільне Вінниця у Telegram.
Вибухи у Вінницькій області зараз 1 червня
За даними ЗМІ, у Вінницькій області пролунали вибухи.
Наразі більшість областей України охопила повітряна тривога. Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БпЛА, а також про ракетну небезпеку на сході.
Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня близько 00:47 вибухи лунали також в Київській області. Таким чином в регіоні працювали сили ППО.
Також наразі в Україні вже кілька годин триває повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників. Крім того, додалась ракетна небезпека для східних областей.
Додамо, що вночі, 1 червня, військові Повітряних сил повідомили про активність шести російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
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