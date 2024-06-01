Взрывы в Винницкой области сейчас 1 июня — атака БпЛА

Массовая атака "шахедов" — в Винницкой области прогремели сильные взрывы
Взрывы в Винницкой области сейчас 1 июня прогремели во время атаки ударных беспилотников на Украину. В настоящее время в ряде северных, центральных и южных областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы "шахедов".
О взрывах сообщает Суспільне Вінниця в Telegram.
Взрывы в Винницкой области сейчас 1 июня
По данным СМИ, в Винницкой области раздались взрывы.
Большинство областей Украины охватила воздушная тревога. Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БпЛА, а также ракетной опасности на востоке.
Напомним, что в ночь на 1 июня около 00:47 взрывы раздавались также в Киевской области. Таким образом, в регионе работали силы ПВО.
Также в Украине уже несколько часов продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Кроме того, добавилась ракетная опасность для восточных областей.
Добавим, что ночью, 1 июня, военные Воздушных сил сообщили об активности шести российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
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