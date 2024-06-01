Взрывы в Винницкой области сейчас 1 июня — атака БпЛА

Дым поднимается после взрыва в городе ночью. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Винницкой области сейчас 1 июня прогремели во время атаки ударных беспилотников на Украину. В настоящее время в ряде северных, центральных и южных областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы "шахедов".

О взрывах сообщает Суспільне Вінниця в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Винницкой области сейчас 1 июня

По данным СМИ, в Винницкой области раздались взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Вінниця"

Большинство областей Украины охватила воздушная тревога. Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БпЛА, а также ракетной опасности на востоке.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на 1 июня около 00:47 взрывы раздавались также в Киевской области. Таким образом, в регионе работали силы ПВО.

Также в Украине уже несколько часов продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Кроме того, добавилась ракетная опасность для восточных областей.

Добавим, что ночью, 1 июня, военные Воздушных сил сообщили об активности шести российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.