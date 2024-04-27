Масова ракетна атака — сильні вибухи лунають у Дніпрі
27 квітня 2024 04:55
оновлено: 05:04
Сильні вибухи вночі в місті. Ілюстративне фото: t.me/Pravda_Gerashchenko
Вибухи в Дніпрі зараз 27 квітня лунають на тлі масштабної повітряної тривоги, яку оголосили через ракетну атаку на Україну. Звуки було чути близько 04:50.
Про вибухи повідомляють моніторингові Telegram-канали.
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