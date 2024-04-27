Масова ракетна атака — сильні вибухи лунають у Дніпрі

Сильні вибухи вночі в місті. Ілюстративне фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Вибухи в Дніпрі зараз 27 квітня лунають на тлі масштабної повітряної тривоги, яку оголосили через ракетну атаку на Україну. Звуки було чути близько 04:50.

Про вибухи повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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У Дніпрі пролунала серія вибухів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Сейчас: новости"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Дніпро Оперативний. Війна"

Мер міста Борис Філатов закликає мешканців Дніпра пройти в укриття.

Cкриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Дніпра Бориса Філатова

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога через пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95 мс.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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