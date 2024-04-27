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Масова ракетна атака — сильні вибухи лунають у Дніпрі

27 квітня 2024 04:55
оновлено: 05:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Масова ракетна атака — сильні вибухи лунають у Дніпрі
Сильні вибухи вночі в місті. Ілюстративне фото: t.me/Pravda_Gerashchenko
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Дніпрі зараз 27 квітня лунають на тлі масштабної повітряної тривоги, яку оголосили через ракетну атаку на Україну. Звуки було чути близько 04:50.

Про вибухи повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи в Дніпрі 27 квітня

У Дніпрі пролунала серія вибухів.

Вибухи в Дніпрі зараз 27 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"
Вибухи в Дніпрі зараз 27 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Сейчас: новости"
Вибухи в Дніпрі зараз 27 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Дніпро Оперативний. Війна"

Мер міста Борис Філатов закликає мешканців Дніпра пройти в укриття.

Ракетна атака на Дніпро сьогодні 27 квітня
Cкриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Дніпра Бориса Філатова

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога через пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95 мс.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 27 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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