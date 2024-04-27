Повітряна тривога в Україні вночі 27 квітня

Російські крилаті ракети у небі. Фото ілюстративне: politeka.net

Повітряна тривога в Україні зараз, 27 квітня, поширилися практично по всій території нашої держави. Це вже друга масштабна хвиля тривог цієї ночі. Військові повітряних сил попередили про загрозу ракетних атак.

Відповідна інформація опублікована в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

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Станом на 03:56 червоні: Житомирська, Вінницька, Черкаська, Київська, Кіровоградська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 27 квітня. Фото: alerts.in.ua

ЗСУ попереджають про рух ворожої ракети у бік Чернігова.

Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

О 03:57 Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу для Київщини.

Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

О 04:04 "Почервоніли" західні регіони України.

Станом на 04:09 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 27 квітня. Фото: alerts.in.ua

Станом на 04:16 ракети змінюють курс. Мішенню Росії може бути Вінницька область.

Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Станом на 04:19 повітряна тривога оголошена на всій території України.

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