Ракетна атака по Україні: обстріли 9 березня

Масована ракетна атака 9 березчя

9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема бути чути вибух і у столиці.

Ракетна атака

Масштабна повітряна тривога була оголошена по всій країні близько третьої ночі. Перша офіційна інформація з’явилася про “прильоти” на Харківщині.

"Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється", — написав очільник області Олег Синєгубов.

Також очільник Одеської ОДА Максим Марченко підтвердив влучання в об'єкт критичної інфраструктури в регіоні.

"В наслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки. На щастя постраждалих немає", —повідомив Марченко.

Почули вибух і в Києві, його офіційно підтвердив мер столиці.

"Вибухи чути в Голосіївському районі столиці. Всі служби слідкують на місце. Детальніше - згодом", — написав Кличко.

Різні пабліки пишуть, що також вибухи було чути у Дніпрі, Тернопільській області, на Львівщині та Кіровоградщині, а також у Луцьку та Рівному.

Додамо, що на тлі ракетної атаки рф затримуються 15 рейсів "Укрзалізниці".

"У зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури, маємо низку знеструмлених ділянок по країні, задіяно резервні тепловози.

З-поміж 98 рейсів Укрзалізниці 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 — на понад 30 хвилин", — йдеться у повідомленні УЗ.

За інформацією ДТЕК, в Україні застосовуються екстрені відключення світла.