Ракетна атака по Україні: обстріли 9 березня

Масована ракетна атака по Україні: що відомо
9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема бути чути вибух і у столиці.
Ракетна атака
Масштабна повітряна тривога була оголошена по всій країні близько третьої ночі. Перша офіційна інформація з’явилася про “прильоти” на Харківщині.
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"Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється", — написав очільник області Олег Синєгубов.
Також очільник Одеської ОДА Максим Марченко підтвердив влучання в об'єкт критичної інфраструктури в регіоні.
"В наслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки. На щастя постраждалих немає", —повідомив Марченко.
Почули вибух і в Києві, його офіційно підтвердив мер столиці.
"Вибухи чути в Голосіївському районі столиці. Всі служби слідкують на місце. Детальніше - згодом", — написав Кличко.
Різні пабліки пишуть, що також вибухи було чути у Дніпрі, Тернопільській області, на Львівщині та Кіровоградщині, а також у Луцьку та Рівному.
Додамо, що на тлі ракетної атаки рф затримуються 15 рейсів "Укрзалізниці".
"У зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури, маємо низку знеструмлених ділянок по країні, задіяно резервні тепловози.
З-поміж 98 рейсів Укрзалізниці 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 — на понад 30 хвилин", — йдеться у повідомленні УЗ.
За інформацією ДТЕК, в Україні застосовуються екстрені відключення світла.