Ракетная атака по Украине: обстрелы 9 марта

Массированная ракетная атака 9 березья

9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе слышать взрыв и в столице.

Ракетная атака

Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей стране около трех ночи. Первая официальная информация появилась о "прилетах" на Харьковщине.

"Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется" , — написал глава области Олег Синегубов.

Также глава Одесской ОГА Максим Марченко подтвердил попадание в объект критической инфраструктуры в регионе.

"В результате массированного ракетного удара есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома. К счастью, пострадавших нет" , — сообщил Марченко.

Услышали взрыв и в Киеве его официально подтвердил мэр столицы.

"Взрывы слышны в Голосеевском районе столицы. Все службы следят на место. Подробнее — впоследствии" , — написал Кличко.

Различные паблики пишут, что взрывы были слышны в Днепре, Тернопольской области, Львовщине и Кировоградщине, а также в Луцке и Ровно.

Добавим, что на фоне ракетной атаки рф задерживаются 15 рейсов "Укрзализныци".

"В связи с враждебной атакой по объектам энергетической инфраструктуры, есть ряд обесточенных участков по стране, задействованы резервные тепловозы.

Из 98 рейсов Укрзализныци 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 — более чем на 30 минут", — говорится в сообщении УЗ.

По информации ДТЭК, в Украине применяются экстренные отключения света.