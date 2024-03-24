Масовані атаки по Україні — президентка Молдови відреагували на удари РФ

Президентка Молдови Майя Санду. Фото: RFI

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала чергову масовану атаку Росії по Україні. За її словами, дії Кремля "огидні", а також молдовська лідерка наголосила на важливості підтримки України.

Про це глава Молдови повідомила у Twitter в неділю, 24 березня.

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Санду відреагувала на три масовані обстріли України за цей тиждень. Президентка наголосила, що дії РФ є "огидними", коли вона завдає ударів по критичній інфраструктурі та населенню держави.

На додаток, глава Молдови підкреслила критичну необхідність підтримки та допомоги Україні в цей час.

"Київ та вся Україна зіткнулися із черговою російською нічною повітряною атакою - вже третьою масованою атакою цього тижня. Такі нелюдські дії проти цивільного населення та критичної інфраструктури є огидними. Підтримка України ніколи не була такою актуальною", — вказала Санду.

Скриншот допису Санду

Масований обстріл України 24 березня

Нагадаємо, вранці 24 березня на Львівщині лунали вибухи. За даними місцевих Telegram-каналів, ворог запустив аеробалістичні ракети "Кинджал" по Стрийському району.

Також ми писали, що вночі внаслідок масованої атаки у Львівській області було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Крім того, російські війська атакували ударними БпЛА Кривий Ріг. Через падіння уламків було пошкоджено тепломережі та лінію електропередач.

На додаток, ворог атакував ракетами Київ. Уламки збитої російської цілі впали на території житлової забудови у столиці.