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Массированные атаки по Украине — президент Молдовы отреагировали на удары РФ

24 марта 2024 19:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Массированные атаки по Украине — президент Молдовы отреагировали на удары РФ
Президент Молдовы Майя Санду. Фото: RFI
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Молдовы Мая Санду прокомментировала очередную массированную атаку России по Украине. По ее словам, действия Кремля "отвратительные", а также молдовский лидер отметила важность поддержки Украины.

Об этом глава Молдовы сообщила в Twitter в воскресенье, 24 марта.

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Санду отреагировала на три массированных обстрела Украины за эту неделю. Президент подчеркнула, что действия РФ "отвратительные", когда она наносит удары по критической инфраструктуре и населению государства.

Вдобавок, глава Молдовы подчеркнула критическую необходимость поддержки и помощи Украине в это время.

"Киев и вся Украина столкнулись с очередной российской ночной воздушной атакой — уже третьей массированной атакой на этой неделе. Такие бесчеловечные действия против гражданского населения и критической инфраструктуры отвратительны. Поддержка Украины никогда не была столь актуальна", — указала Санду.

Скриншот сообщения Санду
Скриншот сообщения Санду

Массированный обстрел Украины 24 марта

Напомним, утром 24 марта во Львовской области раздались взрывы. По данным местных Telegram-каналов, враг запустил аэробалистические ракеты "Кинжал" по Стрыйскому району.

Также мы писали, что ночью в результате массированной атаки во Львовской области был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, российские войска атаковали ударными БпЛА Кривой Рог. Из-за падения обломков были повреждены теплосети и линия электропередач.

Вдобавок, враг атаковал ракетами Киев. Обломки сбитой российской цели упалили на территории жилой застройки в столице.

война
Молдова
Украина
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Майя Санду
Россия
атака

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