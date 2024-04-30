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Масштабна повітряна тривога в України — яка небезпека

30 квітня 2024 11:54
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Козюк Тетяна
редактор
Масштабна повітряна тривога в України — яка небезпека
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: DW
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У низці областей України оголосили повітряну тривогу у вівторок, 30 квітня. Небезпека пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

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Близько 11:47 Україною почала ширитися повітряна тривога. Стало відомо про загрозу балістичного обстрілу. 

Чому лунає тривога в Україні 30 квітня

 Станом на 11:57 мапа повітряних тривог має такий вигляд. 

Тривога в Україні
Скриншот

 

Нагадаємо, вранці 30 квітня повітряна тривога вже лунала у Харкові та області. Тоді повідомили про загрозу балістичного обстрілу та застосування керованих авіаційних бомб. 

Згодом стало відомо, що армія РФ завдала удару по Холодногірському та Київському районах міста.

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