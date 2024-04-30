Масштабна повітряна тривога в України — яка небезпека

Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: DW

У низці областей України оголосили повітряну тривогу у вівторок, 30 квітня. Небезпека пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 30 квітня

Близько 11:47 Україною почала ширитися повітряна тривога. Стало відомо про загрозу балістичного обстрілу.

Станом на 11:57 мапа повітряних тривог має такий вигляд.

Скриншот

Нагадаємо, вранці 30 квітня повітряна тривога вже лунала у Харкові та області. Тоді повідомили про загрозу балістичного обстрілу та застосування керованих авіаційних бомб.

Згодом стало відомо, що армія РФ завдала удару по Холодногірському та Київському районах міста.