Масштабная воздушная тревога в Украине — какая опасность

Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: DW

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога во вторник, 30 апреля. Опасность связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 30 апреля

Около 11:47 Украина начала распространяться воздушная тревога. Стало известно об угрозе баллистического обстрела.

По состоянию на 11:57 карта воздушных тревог выглядит так.

Скриншот

Напомним, утром 30 апреля воздушная тревога уже звучала в Харькове и области. Тогда сообщили об угрозе баллистических обстрелов и применении управляемых авиационных бомб.

Впоследствии стало известно, что армия РФ нанесла удар по Холодногорскому и Киевскому районам города.