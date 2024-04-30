Масштабная воздушная тревога в Украине — какая опасность
30 апреля 2024 11:54
Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: DW
В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога во вторник, 30 апреля. Опасность связана с угрозой применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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Воздушная тревога в Украине 30 апреля
Около 11:47 Украина начала распространяться воздушная тревога. Стало известно об угрозе баллистического обстрела.
По состоянию на 11:57 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, утром 30 апреля воздушная тревога уже звучала в Харькове и области. Тогда сообщили об угрозе баллистических обстрелов и применении управляемых авиационных бомб.
Впоследствии стало известно, что армия РФ нанесла удар по Холодногорскому и Киевскому районам города.
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