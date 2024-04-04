Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза
Повітряну тривогу ввечері, 4 квітня, оголосили у всіх областях України. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряна тривога в Україні
"Ракетна небезпека по всій території України", — йдеться у повідомленні.
Зафіксовано зліт МіГ-31К.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.
Під прицілом ворога були приватні та багатоквартирні будинки. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.
Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. Також з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у місті.
У МВС назвали імена загиблих рятувальників.
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