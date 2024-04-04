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Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза

4 апреля 2024 19:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза
Ракета в небе. Фото: Depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу вечером, 4 апреля, объявили во всех областях Украины. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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"Ракетная опасность по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

Зафиксирован взлет МиГ-31К.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Под прицелом врага находились частные и многоквартирные дома. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.

В МВД назвали имена погибших спасателей.

война
украинцы
Украина
обстрелы
воздушная тревога
ракеты

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