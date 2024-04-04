Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза
Воздушную тревогу вечером, 4 апреля, объявили во всех областях Украины. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога в Украине
"Ракетная опасность по всей территории Украины", — говорится в сообщении.
Зафиксирован взлет МиГ-31К.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.
Под прицелом врага находились частные и многоквартирные дома. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.
Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.
В МВД назвали имена погибших спасателей.
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