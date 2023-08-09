Повітряна тривога в Україні 9 серпня - причини

Зліт винищувача МіГ-31К. Фото: росЗМІ

Ввечері, 9 серпня, в Україні втретє за день оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана з небезпекою ракетних ударів по території нашої країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Актуальна карта повітряних тривог

Карта повітряних тривог. Фото: моніторингові канали

Нагадаємо, у середу, 9 серпня, російські війська жорстко обстріляли Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули люди.