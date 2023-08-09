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Масштабна повітряна тривога в Україні: попереджають про небезпеку

9 серпня 2023 20:53
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Повітряна тривога в Україні 9 серпня - причини
Зліт винищувача МіГ-31К. Фото: росЗМІ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Ввечері, 9 серпня, в Україні втретє за день оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана з небезпекою ракетних ударів по території нашої країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Актуальна карта повітряних тривог

Карта повітряних тривог. Фото: моніторингові канали

Нагадаємо, у середу, 9 серпня, російські війська жорстко обстріляли Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули люди.

 

 

 

 

 

 

 

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