Повітряна тривога в Україні 9 серпня - причини

Масштабна повітряна тривога в Україні: попереджають про небезпеку
9 серпня 2023 20:53
Зліт винищувача МіГ-31К. Фото: росЗМІ
Ввечері, 9 серпня, в Україні втретє за день оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана з небезпекою ракетних ударів по території нашої країни.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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"Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.
Актуальна карта повітряних тривог
Нагадаємо, у середу, 9 серпня, російські війська жорстко обстріляли Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули люди.