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Масштабная воздушная тревога в Украине: предупреждают об опасности

9 августа 2023 20:53
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Воздушная тревога в Украине 9 августа - причины
Взлет истребителя МиГ-31К. Фото: росСМИ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Вечером, 9 августа, в Украине третий день объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой ракетных ударов по местности нашей страны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Актуальная карта воздушных тревог

Карта воздушных тревог. Фото: мониторинговые каналы

Напомним, в среду, 9 августа, российские войска жестко обстреляли Запорожье. В результате обстрела погибли люди.

 

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