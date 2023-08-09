Воздушная тревога в Украине 9 августа - причины

Масштабная воздушная тревога в Украине: предупреждают об опасности
9 августа 2023 20:53
Взлет истребителя МиГ-31К. Фото: росСМИ
Вечером, 9 августа, в Украине третий день объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой ракетных ударов по местности нашей страны.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.
Актуальная карта воздушных тревог
Напомним, в среду, 9 августа, российские войска жестко обстреляли Запорожье. В результате обстрела погибли люди.