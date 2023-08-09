Воздушная тревога в Украине 9 августа - причины

Взлет истребителя МиГ-31К. Фото: росСМИ

Вечером, 9 августа, в Украине третий день объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой ракетных ударов по местности нашей страны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Актуальная карта воздушных тревог

Карта воздушных тревог. Фото: мониторинговые каналы

Напомним, в среду, 9 августа, российские войска жестко обстреляли Запорожье. В результате обстрела погибли люди.