Масштабна повітряна тривога в Україні — що відомо

Ракета в небі. Фото: АрміяInform

Масштабну повітряну тривогу по всій Україні оголосили вдень у понеділок, 13 травня. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 13 травня армія РФ добу не атакувала місто Харків, але зафіксовані обстріли інших населених пунктів області. Сили ЗСУ відбили 12 атак противника в регіоні.

Також Вовчанськ Харківської області — під постійним ворожим вогнем. Рятувальники показали кадри міста, яке розташовується за 10 км від російського кордону. У населеному пункті залишилось близько 400 жителів. До війні було майже 18 тисяч.