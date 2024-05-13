Масштабна повітряна тривога в Україні — що відомо
Масштабну повітряну тривогу по всій Україні оголосили вдень у понеділок, 13 травня. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряна тривога в Україні
Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 13 травня армія РФ добу не атакувала місто Харків, але зафіксовані обстріли інших населених пунктів області. Сили ЗСУ відбили 12 атак противника в регіоні.
Також Вовчанськ Харківської області — під постійним ворожим вогнем. Рятувальники показали кадри міста, яке розташовується за 10 км від російського кордону. У населеному пункті залишилось близько 400 жителів. До війні було майже 18 тисяч.
Читайте Новини.LIVE!