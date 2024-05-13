Масштабная воздушная тревога в Украине — что известно
Масштабную воздушную тревогу по всей Украине объявили днем в понедельник, 13 мая. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога в Украине
Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 13 мая армия РФ за сутки не атаковала город Харьков, но зафиксированы обстрелы других населенных пунктов области. Силы ВСУ отбили 12 атак противника в регионе.
Также Волчанск Харьковской области — под постоянным вражеским огнем. Спасатели показали кадры города, который располагается в 10 км от российской границы. В населенном пункте осталось около 400 жителей. До войны было почти 18 тысяч.
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