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Масштабная воздушная тревога в Украине — что известно

13 мая 2024 14:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Масштабная воздушная тревога в Украине — что известно
Ракета в небе. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Масштабную воздушную тревогу по всей Украине объявили днем в понедельник, 13 мая. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине

Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 13 мая армия РФ за сутки не атаковала город Харьков, но зафиксированы обстрелы других населенных пунктов области. Силы ВСУ отбили 12 атак противника в регионе.

Также Волчанск Харьковской области — под постоянным вражеским огнем. Спасатели показали кадры города, который располагается в 10 км от российской границы. В населенном пункте осталось около 400 жителей. До войны было почти 18 тысяч. 

война
украинцы
Украина
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
ракеты

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