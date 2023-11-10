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Мати окупанта підбурює здійснити заколот проти командирів, — перехоплення ГУР

10 листопада 2023 20:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мати окупанта підбурює здійснити заколот проти командирів, — перехоплення ГУР
Звернення бійців ЗС РФ до Валерія Герасимова. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російських солдатів підбурюють до заколотів проти польових командирів навіть їхні матері. Одна з таких дала сину вказівки щодо запису групового відеозвернення, де його підрозділ мав розповісти про проходження некваліфікованої підготовки.

Про це свідчить перехоплена розмова ГУР МО України.

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Перехоплення ГУР

Увага: відео містить ненормативну лексику 18+

— Що у вас там відбувається?

— Дімо, слухай мене уважно. Коротше, якщо вас переводити, так? В іншу...десантуру, там...це повинно масово бути. Ви повинні з пацанами скласти відео, чи ще хоча б щось.. щоб декілька хлопців подзвонили своїм жінкам, тому що зі слів однієї людини — нас просто на**й пошлють.

— Ми завтра з тіткою Надею їдемо у військову прокуратуру щось дізнаватись, але повинно бути масово це. Масово, люди, розумієш? Якщо ми самі приїдемо, нас на**й пошлють, так. Щоб твої пацани також подзвонили своїм родичам, і зніміть відео.

— Ви ось, встаньте, зніміть відео, Дімо. Відправити? Головне, зніміть зі зверненням, щоб зняти, інтернет не потрібен. 

— Як відправити? Потім розберетесь, головне, щоб було відео, хоча б на телефоні від вас. 

Нагадаємо, що раніше ГУР перехопила розмову, в якій російський солдат розповів про ситуацію зі своїм знайомим — колишнім в’язнем, який у стані алкогольного сп’яніння відкрив вогонь з великокаліберного кулемета по своїх підрозділах внутрішніх військ так званої "ДНР".

Також розвідники сьогодні опублікували запис перехопленої розмови, як мешканці Бєлгородської області Росії повідомляють про посилення підрозділів ЗС РФ, а також скаржаться на замовчування значних втрат у підрозділах загарбників в районі Бахмута.

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