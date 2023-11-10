Мать оккупанта подстрекает совершить мятеж против командиров, — перехват ГУР

Обращение бойцов ВС РФ к Валерию Герасимову. Иллюстративное фото: росСМИ

Российских солдат подстрекают к мятежу против полевых командиров даже их матери. Одно из таких дала сыну указания о записи группового видеообращения, где его подразделение должно было рассказать о прохождении неквалифицированной подготовки.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор ГУР МО Украины.

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— Что у вас там происходит?

— Дима, слушай меня внимательно. Короче, если вас переводить, да? В другую... десантуру, там...это должно массово быть. Вы должны с пацанами записать видео, или еще хотя бы что-то.. чтобы несколько ребят позвонили своим женам, потому что со слов одного человека нас просто на**й нашлют.

— Мы завтра с тетей Надей едем в военную прокуратуру что-то узнавать, но это должно массово быть. Массово, люди, понимаешь? Если мы сами приедем, нас на**й пошлют, да. Чтобы твои пацаны также позвонили своим родственникам, и снимите видео.

— Вы вот, встаньте, снимите видео, Дима. Отправить? Главное, снимите с обращением, чтобы снять, интернет не нужен.

— Как отправить? Потом разберетесь, главное, чтобы было видео хотя бы на телефоне от вас.

Напомним, что ранее ГУР перехватила разговор, в котором российский солдат рассказал о ситуации со своим знакомым — бывшим заключенным, который в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из крупнокалиберного пулемета по своим подразделениям внутренних войск так называемой "ДНР".

Также разведчики сегодня опубликовали запись перехваченного разговора, как жители Белгородской области России сообщают об усилении подразделений ВС РФ, а также жалуются на замалчивание потерь в подразделениях захватчиков в районе Бахмута.