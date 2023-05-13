Медикам в гарячих точках переглянуть зарплати: скільки тепер отримуватимуть
Для медиків, які працюють в зоні активних бойових дій встановили новий рівень зарплати. Це стосується лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників.
Відповідний наказ оприлюднило Мінреінтеграції. Зазначають у Міністерстві охорони здоров'я.
Відповідно до наказу, встановлено заробітну плату на рівні не менше:
- 28 000 гривень — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
- 18 000 гривень — для медсестер та медбратів;
- 9 000 гривень — для молодших медпрацівників.
На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:
- 28 000 гривень — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
- 18 000 гривень — для медсестер та медбратів;
- 9 000 гривень — для молодших медпрацівників.
"Це ще один крок до того, аби медики, які виконують свої обов’язки в небезпечних умовах з постійним ризиком для життя та здоров’я, були забезпечені гідною заробітною платою", — додали в МОЗ.
Нагадаємо, незважаючи на те, що було оголошено про припинення глобальної надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров’я пов'язаної з коронавірусом, медики нагадали, що про в деяких випадках не можна забувати про носіння захисної маски.