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Медикам в горячих точках пересмотрят зарплаты: сколько теперь будут получать

13 мая 2023 05:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Медикам в горячих точках пересмотрят зарплаты: сколько теперь будут получать
Врачи спасли мальчика из Бахмута. Фото: Первое медицинское объединение Львова.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Для медиков, работающих в зоне активных боевых действий, установили новый уровень зарплаты. Это касается врачей, фармацевтов, специалистов по реабилитации, медицинских сестер и младших медицинских работников.

Соответствующий приказ обнародовало Минреинтеграции. Сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Согласно приказу установлена заработная плата на уровне не меньше:

  • 28 000 гривен — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;
  • 18 000 гривен — для медсестер и медбратов;
  • 9 000 гривен — для младших медработников.

На территориях возможных боевых действий (прифронтовых территориях), согласно приказу Минреинтеграции, установлена заработная плата на уровне не менее:

  • 28 000 гривен — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;
  • 18 000 гривен — для медсестер и медбратов;
  • 9 000 гривен — для младших медработников.

"Это еще один шаг к тому, чтобы медики, выполняющие свои обязанности в опасных условиях с постоянным риском для жизни и здоровья, были обеспечены достойной заработной платой ", — добавили в Минздраве.

Напомним, несмотря на то, что было объявлено о прекращении глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с коронавирусом, медики напомнили, что в некоторых случаях нельзя забывать о ношении защитной маски.

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