Медикам в горячих точках пересмотрят зарплаты: сколько теперь будут получать
Для медиков, работающих в зоне активных боевых действий, установили новый уровень зарплаты. Это касается врачей, фармацевтов, специалистов по реабилитации, медицинских сестер и младших медицинских работников.
Соответствующий приказ обнародовало Минреинтеграции. Сообщили в Министерстве здравоохранения.
Согласно приказу установлена заработная плата на уровне не меньше:
- 28 000 гривен — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;
- 18 000 гривен — для медсестер и медбратов;
- 9 000 гривен — для младших медработников.
На территориях возможных боевых действий (прифронтовых территориях), согласно приказу Минреинтеграции, установлена заработная плата на уровне не менее:
- 28 000 гривен — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;
- 18 000 гривен — для медсестер и медбратов;
- 9 000 гривен — для младших медработников.
"Это еще один шаг к тому, чтобы медики, выполняющие свои обязанности в опасных условиях с постоянным риском для жизни и здоровья, были обеспечены достойной заработной платой ", — добавили в Минздраве.
Напомним, несмотря на то, что было объявлено о прекращении глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с коронавирусом, медики напомнили, что в некоторых случаях нельзя забывать о ношении защитной маски.