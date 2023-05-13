Медикам в горячих точках пересмотрят зарплаты: сколько теперь будут получать

Врачи спасли мальчика из Бахмута. Фото: Первое медицинское объединение Львова.

Для медиков, работающих в зоне активных боевых действий, установили новый уровень зарплаты. Это касается врачей, фармацевтов, специалистов по реабилитации, медицинских сестер и младших медицинских работников.

Соответствующий приказ обнародовало Минреинтеграции. Сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Согласно приказу установлена заработная плата на уровне не меньше:

28 000 гривен — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;

18 000 гривен — для медсестер и медбратов;

9 000 гривен — для младших медработников.

На территориях возможных боевых действий (прифронтовых территориях), согласно приказу Минреинтеграции, установлена заработная плата на уровне не менее:

28 000 гривен — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;

18 000 гривен — для медсестер и медбратов;

9 000 гривен — для младших медработников.

"Это еще один шаг к тому, чтобы медики, выполняющие свои обязанности в опасных условиях с постоянным риском для жизни и здоровья, были обеспечены достойной заработной платой ", — добавили в Минздраве.

Напомним, несмотря на то, что было объявлено о прекращении глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с коронавирусом, медики напомнили, что в некоторых случаях нельзя забывать о ношении защитной маски.