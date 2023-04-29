Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 29 квітня, Дмитро Медведєв відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення. В повідомлення він назвав Зеленського "псом".

Про це інформує заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв.

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"Київський пес продовжує заходитися гавканням. Слина тече по волохатій морді, щоб господарі бачили його бойові якості: дайте більше зброї, щоб було менше жертв; ходімо повертати Крим; краще підтримати Україну зараз, щоб не збільшувати ризик третьої світової; війна може тривати десятиліттями", — написав Дмитро Медведєв.

Заступник голови Ради Безпеки РФ поставив декілька питань, на які сам і відповів.

"Що це? Суперечливий морок просоченого наркотиками свідомості? Маячня невпевненості? Тиск на своїх благодійників? Загальна стійка параноя? Безперечно. Все це разом. Але не треба недооцінювати навіть маячні виступи. Це ще й істеричний маніфест київського режиму з метою консолідації нацистської еліти, підтримки бойового духу військ та отримання нової підтримки від своїх спонсорів", — заявив Медведєв.

РФ за мету таке політичне майбутнє:

Масове знищення особового складу та військової техніки, задіяної нацистським режимом у ході контрнаступу, з нанесенням ЗСУ максимальної військової поразки.

Повний розгром ворога та остаточне скинення нацистського режиму у Києві з його повною демілітаризацією на всій території України.

Здійснення актів відплати щодо ключових постатей нацистського режиму незалежно від місць їх перебування та без термінів давності.

Крім цього він додав, що інакше українці не заспокояться, наркоманські марення можуть перетворюватись на реальність, і війна розтягнеться надовго. РФ це ні до чого.

Нагадаємо, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розкрив страшну таємницю Росії. Виявляється, її головною "скрєпою" є зовсім не "особлива духовність російського народу", про яку так багато говорять у Кремлі, а ядерна зброя, без якої Росія просто розвалиться.