Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Сегодня, 29 апреля, Дмитрий Медведев отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению. В сообщении он назвал Зеленского "псом".

Об этом информирует заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Читайте также:

Медведев назвал Зеленского "псом"

"Киевский пес продолжает лаять. Слюна течет по мохнатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества: дайте больше оружия, чтобы было меньше жертв; пойдем возвращать Крым; лучше поддержать Украину сейчас, чтобы не увеличивать риск третьей мировой; война может длиться десятилетиями", — написал Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ задал несколько вопросов, на которые сам и ответил.

"Что это? Противоречивый мрак пропитанного наркотиками сознания? Бред неуверенности? Давление на своих благотворителей? Общая стойкая паранойя? Бесспорно. Все это вместе. Но не надо недооценивать даже бредовые выступления. Это еще и истерический манифест киевского режима с целью консолидации нацистской эли боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров", — заявил Медведев.

Целью России является политическое будущее:

Массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной нацистским режимом в ходе контрнаступления с нанесением ВСУ максимального военного поражения.

Полный разгром врага и окончательное свержение нацистского режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории Украины.

Осуществление актов возмездия ключевых фигур нацистского режима независимо от мест их пребывания и без сроков давности.

Кроме этого, он добавил, что иначе украинцы не успокоятся, наркоманские бред могут превращаться в реальность, и война растянется надолго. РФ это ни при чем.

Напомним, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскрыл страшную тайну России. Оказывается, ее главной "скрепой" является отнюдь не "особая духовность русского народа", о которой так много говорят в Кремле, а ядерное оружие, без которого Россия просто развалится.