Медведєв визнав, що росія хоче вигнати з окупованих територій усіх українців і дійти до Львова
Відомий своїми скандальними заявами заступник путіна в Радбезі рф Дмитро Медведєв визнав, що завданням росії є вигнати усіх українців з окупованих територій. Також Медведєв упевнений, що армія рф може дійти до Львова.
Про це заступник голови Радбезу рф заявив у інтерв’ю виданню “РИА Новости”.
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Терор проти українців
Дмитро Медведєв, відомий своїми регулярними різкими заявами на адресу України і Заходу, розповів про справжні цілі "спеціальної військової операції".
Так, він визнав, що з усіх "російських територій", тобто з окупованих українських регіонів, росія планує вигнати усіх "іноземців, які там перебувають, у широкому смислі".
Тобто планом росії є повна деукраїнізація цих територій і перетворення того населення, яке залишиться, на росіян.
На Київ і Львів
Коли ж цього виявиться не досить, наголосив Медведєв, російська армія має йти далі.
Медведєв упевнений, що російські війська дійдуть до Києва (на який росіяни уже наступали рік тому і ганебно утекли в кінці березня 2022 року. — Ред.) та навіть Львова.
Війна проти НАТО
Також попередник путіна на президентській посаді повторив відому російську вигадку, що в Україні окупаційні війська ведуть війну не з ЗСУ.
"Наша країна воює з 3,6-мільйонною армією НАТО. Вони беруть участь, звичайно, у такому гібридному конфлікті, і вони, по суті, це вже не приховують", — упевнений Медведєв.
Нагадаємо, що учора, 23 березня, попередник володимира путіна на посаді президента росії заявив, що українці це частина російського народу. А кордон між двома державами Дмитро Медведєв назвав вигаданим.
Фото з російських ЗМІ