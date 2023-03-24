Медведев признал, что россия хочет выгнать из оккупированных территорий украинцев и дойти до Львова
Известный своими скандальными заявлениями заместитель путина в Совбезе России Дмитрий Медведев признал, что задачей россии является изгнать всех украинцев с оккупированных территорий. Также Медведев уверен, что армия россии может дойти до Львова.
Об этом заместитель председателя Совбеза рф заявил в интервью изданию РИА Новости.
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Террор против украинцев
Дмитрий Медведев, известный своими регулярными резкими заявлениями в адрес Украины и Запада, рассказал о истинных целях "специальной военной операции".
Так, он признал, что со всех "российских территорий", то есть из оккупированных украинских регионов, россия планирует выгнать всех "находящихся там иностранцев в широком смысле".
То есть планом россии является полная деукраинизация этих территорий и превращение оставшегося населения в россиян.
Киев и Львов
Когда же этого окажется недостаточно, подчеркнул Медведев, русская армия должна идти дальше.
Медведев уверен, что российские войска дойдут до Киева (на который россияне уже наступали год назад и позорно отступили в конце марта 2022 года. — Ред.) и даже Львова.
Война против НАТО
Также предшественник путина на президентском посту повторил известную российскую выдумку, что в Украине оккупационные войска ведут войну не с ВСУ.
"Наша страна сражается с 3,6-миллионной армией НАТО. Они участвуют, конечно, в таком гибридном конфликте, и они, по сути, это уже не скрывают", — уверен Медведев.
Напомним, что вчера, 23 марта, предшественник владимира путина в должности президента россии заявил, что украинцы это часть русского народа. А границу между двумя государствами Дмитрий Медведев назвал вымышленной.
Фото из российских СМИ