Медведєв заявив, що української землі не існує

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитро Медведєв виступив з черговими безглуздими заявами. Він вважає, що української землі не існує.

Про це Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

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Медведєв заявив, що Україна зникла з карти

Заступник голови Радбезу РФ зазначив, що Україна каже про можливий початок переговорів за умови повернення кордонів 1991 року.

"Це кордони областей Росії і колись губерній Російської імперії, а не міфічної України. Україна — це Земля Саннікова, заснована Леніним. Була недовго і зникла з карти", — заявив Медведєв.

За його словами, української землі не існує.

До своєї безглуздої заяви він додав кадр з фільму "Земля Санникова".

Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що війна в Україні може тривати довго, "швидше за все — десятиліттями". Також війна може перерости в процес тривалих боїв, які чергуються з перемирʼям.

Також ми писали, що Дмитро Медведєв вже вкотре розкидається істеричними заявами та пустими погрозами в бік України або Заходу. Цього разу він назвав західних лідерів "жалюгідними та нікчемними людьми, які не хочуть миру".

Додамо, Медведєв закликав до "фізичного знищення" Володимира Зеленського через атаку невідомих безпілотників на Кремль.