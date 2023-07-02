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Медведев заявил, что украинской земли не существует

2 июля 2023 16:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Медведев заявил, что украинской земли не существует
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил с очередными бессмысленными заявлениями. Он считает, что украинской земли не существует.

Об этом Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

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Заместитель председателя Совбеза РФ отметил, что Украина говорит о возможном начале переговоров при возвращении границ 1991 года.

"Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины. Украина — это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты", — заявил Медведев.

По его словам, украинской земли нет.

К своему бессмысленному заявлению он добавил кадр из фильма "Земля Санникова".

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что война в Украине может длиться долго, "скорее всего десятилетиями". Также война может перерасти в процесс длительных боев, которые чередуются с перемирием.

Также мы писали, что Дмитрий Медведев уже не раз разбрасывается истерическими заявлениями и пустыми угрозами в сторону Украины или Запада. В этот раз он назвал западных лидеров "жалкими и никчемными людьми, не желающими мира".

Добавим, Медведев призвал к "физическому уничтожению" Владимира Зеленского из-за атаки неизвестных беспилотников на Кремль.

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