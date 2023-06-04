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"Мені в Києві добре": Корольова розповіла, чому її не впускають в Україну

4 червня 2023 04:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Мені в Києві добре": Корольова розповіла, чому її не впускають в Україну
Скандальна пропутінська співачка Наташа Корольова. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Пропутінська співачка родом з України Наташа Корольова поскаржилася, що концерти в Києві скасували, а її не впускають в Україну. Також назвала причину, чому їй заборонили в'їзд на п'ять років.

Про це Корольова розповіла в інтерв'ю "Свєта довкола світу".

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Деталі

На запитання ведучої, де крім Москви Корольовій добре, скандальна співачка відповіла, що в Києві, наголосивши, що це її Батьківщина.

"Мені в Києві добре. Це моя Батьківщина… Не просто так, мабуть, я народилась саме там. Але, на жаль, я давно не в'їзна в Київ, тому що давно мене закрили першу…” — поскаржилася Корольова.

Вона додала, що ймовірно представляла загрозу своїми "добрими піснями", а також розповіла про потенційну причину скасованого концерту в Києві в палаці "Україна".

"Може, тому що мене любить велика кількість людей, може тому, що в мене був оголошений концерт в Києві в палаці "Україна", всі квитки були продані й хтось не зміг це пережити. Вони не розуміли в який статус артиста мене записувати — російська артистка чи я своя. Там була дилема, однак в результаті вирішили — ні-ні, закриваємо. До того ж жорстко так, на 5 років", — заявила Корольова.

Нагадаємо, що українська співачка Анна Асті стала зрадницею України та продовжила  працювати та жити на території Росії. Жінка отримала нагороду "найкраща співачка року".

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