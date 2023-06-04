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"Мне в Киеве хорошо": Королева рассказала, почему ее не пускают в Украину

4 июня 2023 04:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Мне в Киеве хорошо": Королева рассказала, почему ее не пускают в Украину
Скандальная пропутинская певица Наташа Королева. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Пропутинская певица родом из Украины Наташа Королева пожаловалась, что концерты в Киеве отменили, а ее не пускают в Украину. Также назвала причину, почему ей запретили въезд на пять лет.

Об этом Королева рассказала в интервью "Света вокруг света".

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Подробности

На вопрос ведущей, где кроме Москвы Королевой хорошо, скандальная певица ответила, что в Киеве, отметив, что это ее Родина.

"Мне в Киеве хорошо. Это моя Родина... Не просто так, пожалуй, я родилась именно там. Но, к сожалению, я давно не въездная в Киев, потому что давно меня закрыли первую..." — пожаловалась Королева.

Она добавила, что, вероятно, представляла угрозу своими "добрыми песнями", а также рассказала об потенциальной причине отмененного концерта в Киеве во дворце "Украина".

"Может потому, что меня любит большое количество людей, может потому, что у меня был объявлен концерт в Киеве во дворце "Украина", все билеты были проданы и кто-то не смог это пережить. Они не понимали в какой статус артиста меня записывать — русский артистка или я своя. Там была дилемма, однако в итоге решили — нет-нет, закрываем. К тому же жестко так, на 5 лет", — заявила Королева.

Напомним, что украинская певица Анна Асти стала предательницей Украины и продолжила работать и жить на территории России. Женщина получила награду "лучшая певица года".

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