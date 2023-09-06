Мер Борисполя Володимир Борисенко вступив до ЗСУ

Мер Борисполя Володимир Борисенко. Фото: соцмережі

Міський голова Борисполя Володимир Борисенко вступив до лав Збройних Сил України. Адже, за його словами, кожен повинен стати на захист України.

Про це Володимир Борисенко написав у своєму Facebook.

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"Розпочався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ"

За словами Борисенка, на заміну загиблим та пораненим бійцям мають прийти інші. І не важливо — це будуть міський голова, депутат, підприємець, водій, механік.

"Суспільство має усвідомити, що коли один із військових зазнає поранення чи, не дай Боже, гине, то на його місце має прийти інший. Не має значення хто ти. Саме зараз настав вирішальний і переломний момент війни. Від кожного залежить подальша доля цілої країни", — сказав Володимир Борисенко.

Мер Борисполя Володимир Борисенко. Фото: соцмережі

Також бориспільський міський голова додав, що російсько-українська війна триває не одне століття і саме нас випав шанс не передати її дітям.

"Найголовніше для нас сьогодні – здобути перемогу. Ця боротьба потребує дій. Від кожного з нас. Розпочався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ. Кожен має бути готовий стати на захист України. Запитайте себе: що ви будете згадувати про ці часи? Хто ви у цій війні? Ті, хто покладає відповідальність на інших? Чи ті, хто стане силою, що здобуде перемогу? Долучайтеся до лав Збройних Сил України. Ця війна триває не одне століття і нам випав шанс не передати її дітям", — додав мер Борисполя.

Додамо, що наразі невідомо, хто очолить місто.

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