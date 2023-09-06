Мэр Борисполя Владимир Борисенко вступил в ВСУ

Мэр Борисполя Владимир Борисенко. Фото: соцсети

Городской голова Борисполя Владимир Борисенко вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Ведь, по его словам, каждый должен стать в защиту Украины.

Об этом Владимир Борисенко написал в своем Facebook.

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"Начался мой путь как военнослужащего ВСУ"

По словам Борисенко, на смену погибшим и раненым бойцам должны прийти другие. И не важно – это будут городской голова, депутат, предприниматель, водитель, механик.

"Общество должно осознать, что когда один из военных ранится или, не дай Бог, погибает, то на его место должен прийти другой. Неважно кто ты. Именно сейчас наступил решающий и переломный момент войны. От каждого зависит дальнейшая судьба целой страны", — сказал Владимир Борисенко.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко. Фото: соцсети

Также бориспольский городской голова добавил, что российско-украинская война длится не одно столетие и именно нам представился шанс не передать ее детям.

"Самое главное для нас сегодня – одержать победу. Эта борьба нуждается в действиях. От каждого из нас. Начался мой путь как военнослужащий ВСУ. Каждый должен быть готов стать на защиту Украины. Спросите себя: что вы будете вспоминать об этих временах? Кто вы в этой войне? Те, кто возлагает ответственность на других? Или те, кто станет силой, что одержит победу? Присоединяйтесь к рядам Вооруженных Сил Украины. Эта война длится не одно столетие и нам представился шанс не передать ее детям", — добавил мэр Борисполя.

Добавим, что неизвестно, кто возглавит город.

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