Мер Ірпеня розповів про потужну відбудову міста: інтерв'ю

Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, як відбудовується Ірпінь та хто фінансує процес

Збитки Ірпеня через російське вторгнення в лютому-березні 2022 року становлять 1 млдр доларів. Зруйновані сотні приватних будинків, десятки багатоповерхівок, школи, дитячі садки, стадіони, дороги і все, до чого тільки могли дотягнутися російські війська.

Але ірпінці не опустили руки і власними силами почали відбудову одразу після деокупації. Більш масштабно цей процес розпочався навесні 2023 року, але через місяць він буде ще гучнішим, запевнив Новини.LIVE мер Ірпеня Олександр Маркушин.

То як же відбудовується Ірпінь, хто фінансує процес та що буде із чи не найвідомішим ЖК у світі "Ірпінські Липки", де побували чи не всі політики світу, читайте далі.

Олександр Маркушин

— В Ірпені стартувала масштабна відбудова зруйнованих та пошкоджених будинків. Але чому лише зараз, через рік після деокупації?

— Держава досі не відкрила статтю по капітальних ремонтах, тому можемо робити лише поточні ремонти. Це заміна вікон, дверей та покрівель. Але ми багато зробили минулого року із ОСББ, управлюючими команіями — надавали їм матеріали, а вони фінансували роботи.

Багато робіт зроблено міжнародною організацією "Червоний Хрест". Наприклад, вони провели воду із Києва в Ірпінь та замінили багато пошкоджених мереж. Чимало відновлювальних робіт профінансували благодійні організації.

Наприклад, 12-ту школу (Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов. — Ред.) взяли на відбудову азербайджанці, компанія "Сокар". Відбудовані два дитячі садки. Звісно, ще багато чого лишається.

Як-от відбудувати центральний Будинок культури (бюджет відбудови становить 350 млн грн. — Ред.), дитячу юнацьку спортивну школу. Ми робимо проєкт і будемо просити фінансування із бюджету та сподіваємось на допомогу меценатів.











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Нашою головною біллю також була відбудова 3-го ліцею. Але кошти знайшли, 5 млн гривень на ремонт виділила ЮНІСЕФ. Цьогоріч його відремонтують та здадуть.

— Яка загальна сума завданих збитків саме Ірпіню?

— Попередньо, на травень 2022 року сума збитків складала майже 1 млдр доларів. Місто дуже пошкоджене. В цифрах це кожна школа та кожен садок. Повністю знищені два садки, 3-тя школа, центральний стадіон. До речі, Андрій Шевченко як амбасадор United24 (глобальна ініціатива на підтримку України, запущена у травні 2022 року українською владою. — Ред.), на 100% зібрав кошти на його відбудову.

Олександр Маркушин

Той же United24 взяв на відбудову ще 7 будинків у місті.

Взагалі багатоповерхівки — це найболючіше питання. Пошкоджено 530 будинків. Із них 130 підлягають капремонту, 39 будинків пішло на демонтаж. Половина демонтована, інша в планах. Нам потрібні кошти для нового будівництва, люди мають отримати те житло, яке росіяни зруйнували.

Пошкоджено 3 тисячі приватних будинків, з яких половина взагалі знищена. До кінця літа маємо засклити всі пошкоджені вікна. Торік на 70% засклили багатоперхові будинки. Чекаємо фінансування від області і продовжимо цей процес далі.

— Із мільярда доларів збитків, що вдалося покрити?

— 20-25% ми вже відремонтували. Це мало, бо багато робіт зроблено за кошти самих мешканців. Коли їх відшкодовуватимуть — наразі невідомо. Але це вже робитиме центральна влада пізніше, бо поки що все йде на війну та перемогу. Спершу виграти війну, а далі вже відновлення.

У такі міста як Ірпінь, найімовірніше, вторгнення більше не буде. Сподіваємось на це. Навіть якщо вони ще раз на це відважаться з боку білорусі — будемо зустрічати їх вже на наших кордонах. Тому, власне, ми зараз хочемо показати, що відбудова України починається із міста-героя Ірпінь. По суті, це пілотний проєкт по відбудові.

Потужна відбудова у нас стартує із середини квітня, будемо як бджоли у вулику. Фінансування із державного бюджету буде виділене в кінці березня. До зими все відновлюватимемо та відбудовуватимем.

Через брак коштів ми не змогли так потужно стартувати торік. Наприклад, уряд Литви допомагає нам відбудувати садочок, але спершу вони готові були це робити тільки після закінчення війни. І така позиція була у багатьох країн. Але мені вдалося їх переконати.

У мене 85% жителів міста повернулися назад в місто, окрім того, Ірпінь прийняв майже 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб зі сходу країни. Дітям же треба десь навчатися. Литва погодилась зробити вийняток для Ірпеня. І наше завдання зараз показати максимальне і прозоре використання їхніх коштів та високий темп відбудови.

— 15% ірпінців ще не повернулися?

— Так, живуть або на заході України, або за кордоном. Люди все ще бояться. Був невеликий відтік у лютому, боялися повторного вторгнення. І я розумію людей, бо вони бачили реальне жахіття тут під час вторгнення. Але побачили, що вторгнення немає і по-тихенько повертаються.

Також я подав пропозицію міняти вікна не лише житловим будинкам, а й бізнесу також. Якщо підставимо йому плече — бізнес швидше повернеться і відкриє свою господарську діяльність. А це податки в місцевий бюджет та в державний. Тому постійно нагадую, що бізнесу теж слід допомагати.

— Відновлюватимуть також найбільш зруйнований ЖК "Ірпінські Липки", хоча судячи із його руйнації, чесно скажу, віри мало.

— Ми дуже потужно працюємо із мешканцями "Липок". В будинку "Липки-2" вже замінені вікна і United24 взяв його на відбудову. Цього року ми його повністю відновимо.

По "Липках-1" (найбільш зруйнований будинок. — Ред.) міська рада виділяє кошти на проектування, разом із мешканцями ми вже зробили інструментальне дослідження. Воно показало, що цей будинок підлягає капітальному ремонту і вирішили його відновлювати.

ЖК "Ірпінські Липки"

Вже в квітні обслуговуюча організація-забудовник передає землю на міську раду, яка і має вести проєкт, і я думаю, що на кінець травня у нас буде повноцінний проєкт із експертизою по "Липках-1".

Поряд був будинок, у який влучила авіабомба, і який був практично повністю знищений. Біля нього теж були всі європейські та світові лідери. Наразі він повністю демонтований, закінчується проектування, теж плануємо відбудову.

Вже є погодження, будинок відбудовуватиме міжнародна організація "Міграція". Будівництво почнуть вже цього року і, можливо, навіть встигнуть закінчити. Хоча, найімовірніше, це станеться вже наступного року. Всі мешканці будинку повернуться у свої оселі.

Також МОМ взяв на капітальний ремонт ще два панельних будинки, котрі поруч. Думаю, з травня вони зможуть почати роботи. Ще три будинки, які поруч, будуть демонтовані. На їх місці плануємо проектувати нове будівництво.

— Чому так довго запускався ремонт в "Ірпінських Липках", де побували чи не всі делегації світу?

— Те, що до нас у місто приїжджають делегації, не означає, що всі вони дають кошти. У нас вже навіть жарт ходить, якби кожна із них давала по 100 доларів, ми би вже Ірпінь відбудували. Ми показуємо делегаціям, що і як знищили росіяни. Але вони не допомають точково місту Ірпінь чи Макарову. Ірпінь зіграв дуже велику роль в тому, що увесь світ побачив російське звірство. Всі пошкоджені у місті об'єкти — цивільні, військових практично немає.

В Ірпінь часто приїжджають делегації. Фото: УНІАН

— Чому так довго робився кошторис по відбудові?

— Проєкт включає в себе багато аспектів. Це і внутрішні, і зовнішні мережі — все це повіністю вигоріло. У цьому будинку не лише фасад треба робити чи покрівлю, а й всі внутрішні комунікації. Спершу провели інструменталку практично кожної квартири, можна її відновлювати чи ні, буде там безпечно чи ні. Це зайняло певний час.

Але із самого початку ми думали зносити цей будинок. Але два інструментальних дослідження нам показало, що він підлягає відновленню. Робимо. Не все робиться так, якби хотілося. У мера Ірпеня немає такої чарівної палички, щоб раз — і все зробити.

Буде нова концепція будівлі, вся площа квартир при цьому збережеться. Цього року стоїть завдання зробити покрівлю, вставити вікна, фасад і повністю ремонти у квартирах з розводкою електрики, води та каналізації. Всі роботи по відновленню мають бути зроблені до кінця 2024 року.

Попередня сума до 500 млн грн. Будемо шукати фінансування. Інтерес у світу до відбудови є, бо "Ірпінські Липки" знає увесь світ.

Фото: Новини.LIVE