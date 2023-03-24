Мэр Ирпеня рассказал о мощном восстановлении города: интервью

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, как отстраивается Ирпень и кто финансирует процесс

Убытки Ирпеня из-за российского вторжения в феврале-марте 2022 года составляют 1 млрд долларов. Разрушены сотни частных домов, десятки многоэтажек, школы, детские сады, стадионы, дороги и все, до чего только могли дотянуться русские войска.

Но ирпинцы не опустили руки и сами по себе начали восстановление сразу после деоккупации. Более масштабно этот процесс начался весной 2023 года, но через месяц он будет еще громче, заверил Новини.LIVE мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Как же восстанавливается Ирпень, кто финансирует процесс и что будет с самым известным ЖК в мире "Ирпенские Липки", где побывали едва ли не все политики мира, читайте дальше.

Александр Маркушин

— В Ирпене стартовало масштабное восстановление разрушенных и поврежденных домов. Но почему только сейчас, спустя год после деоккупации?

— Государство до сих пор не открыло статью по капитальным ремонтам, поэтому можем делать только текущие ремонты. Это замена окон, дверей и кровель. Но мы многое сделали в прошлом году из ОСМД, управляющими компаниями — предоставляли им материалы, а они финансировали работы.



Многие работы сделаны международной организацией "Красный Крест". К примеру, они провели воду из Киева в Ирпень и заменили много поврежденных сетей. Многие восстановительные работы профинансировали благотворительные организации.

К примеру, 12-ю школу (Ирпенская специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней №12 с изучением иностранных языков. — Ред.) взяли на восстановление азербайджанцы, компания "Сокар". Отстроены два детских сада. Естественно, еще многое остается.

Как отстроить центральный Дом культуры (бюджет восстановления составляет 350 млн грн. — Ред.), детскую юношескую спортивную школу. Мы делаем проект, будем просить финансирование из бюджета и надеемся на помощь меценатов.











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Нашей главной болью также было восстановление 3-го лицея. Но деньги нашли, 5 млн гривен на ремонт выделила ЮНИСЕФ. В этом году его отремонтируют и сдадут.

— Какова общая сумма нанесенного ущерба именно Ирпеню?

— Предварительно на май 2022 года сумма ущерба составляла почти 1 млрд долларов. Город очень поврежден. В цифрах это каждая школа и сад. Полностью уничтожены два садика, 3-я школа, центральный стадион. Кстати, Андрей Шевченко, как посол United24 (глобальная инициатива в поддержку Украины, запущенная в мае 2022 года украинскими властями. – ред.), на 100% собрал средства на его восстановление.

Александр Маркушин

Тот же United24 взял на восстановление еще 7 домов в городе.

Вообще многоэтажки – это самый болезненный вопрос. Повреждены 530 домов. Из них 130 подлежат капремонту, 39 домов ушли на демонтаж. Половина демонтирована, другая в планах. Нам нужны средства для нового строительства, люди должны получить жилье, которое россияне разрушили.

Повреждены 3 тысячи частных домов, из которых половина вообще уничтожена. К концу лета должны застеклить все поврежденные окна. В прошлом году на 70% остеклены многоэтажные дома. Ждем финансирования от области и продолжим этот процесс дальше.

— Что удалось покрыть из миллиарда долларов убытков?

— 20-25% мы уже отремонтировали. Это мало, потому что много работ сделано на средства самих жителей. Когда их будут возмещать, пока неизвестно. Этим уже будет заниматься центральная власть позже, потому что пока все идет на войну и победу. Сначала выиграть войну, а дальше уже возобновление.

У таких городов как Ирпень, скорее всего, вторжения больше не будет. Надеемся на это. Даже если они еще раз на это отважатся со стороны беларуси — будем встречать их уже на наших границах. Поэтому собственно мы сейчас хотим показать, что восстановление Украины начинается с города-героя Ирпень. По сути, это пилотный проект по восстановлению.

Мощное восстановление у нас стартует с середины апреля, будем как пчелы в улье. Финансирование из государственного бюджета будет выделено в конце марта. До зимы будем все восстанавливать и восстанавливать.

Из-за отсутствия средств мы не смогли так мощно стартовать в прошлом году. К примеру, правительство Литвы помогает нам отстроить садик, но сначала они готовы были это делать только после окончания войны. И такая позиция была у многих стран. Но мне удалось их переубедить.

У меня 85% жителей города вернулись обратно в город, кроме того, Ирпень принял почти 30 тысяч внутриперемещенных лиц с востока страны. Детям же надо где-нибудь учиться. Литва согласилась сделать исключение для Ирпеня. И наша задача сейчас показать максимальное и прозрачное использование их средств и высокий темп восстановления.

— 15% ирпинцев еще не вернулось?

— Да, живут либо на западе Украины, либо за границей. Люди все еще опасаются. Был небольшой отток в феврале, боялись повторного вторжения. И я понимаю людей, потому что они видели реальный ужас здесь во время вторжения. Потом посмотрели, что вторжения нет и потихоньку возвращаются.

Также я подал предложение менять окна не только жилым домам, но и бизнесу. Если подставим ему плечо, бизнес скорее вернется и откроет свою хозяйственную деятельность. А это налоги в местный бюджет и государственный. Поэтому постоянно напоминаю, что бизнесу тоже нужно помогать.

— Будут восстанавливать также наиболее разрушенное ЖК "Ирпенские Липки", хотя судя по его разрушению, честно скажу, веры мало.

— Мы очень сильно работаем с жителями Липок. В доме Липки-2 уже заменены окна и United24 взял его на восстановление. В этом году мы его полностью восстановим.

По Липкам-1 (наиболее разрушенный дом. – ред.) городской совет выделяет средства на проектирование, вместе с жителями мы уже провели инструментальное исследование. Оно показало, что это здание подлежит капитальному ремонту и решили его восстанавливать.

ЖК "Ирпенские Липки"

Уже в апреле обслуживающая организация-застройщик передает землю на городской совет, который и должен вести проект, и я думаю, что к концу мая у нас будет полноценный проект с экспертизой по Липкам-1.

Рядом был дом, в который попала авиабомба, и практически полностью уничтожен. Возле него тоже находились все европейские и мировые лидеры. Пока он полностью демонтирован, заканчивается проектирование, тоже планируем восстановление.

Уже есть согласование, здание будет отстраивать международная организация "Миграция". Строительство начнут уже в этом году и, возможно, даже успеют закончить. Хотя, скорее всего, это произойдет уже в следующем году. Все жильцы дома вернутся в свои дома.

Также МОМ взял на капитальный ремонт еще два рядом панельных дома. Думаю, с мая они смогут начать работу. Еще три дома, которые рядом будут демонтированы. На их месте планируем проектировать новую стройку.

— Почему так долго запускался ремонт в "Ирпенских Липках", где побывали чуть ли не все делегации мира?

— То, что к нам в город приезжают делегации, не значит, что они все дают средства. У нас даже шутка ходит, если бы каждая из них давала по 100 долларов, мы бы уже Ирпень отстроили. Мы показываем делегациям, что и как уничтожили русские. Но они не помогут точечно городу Ирпень или Макарову. Ирпень сыграл очень большую роль в том, что весь мир увидел русское зверство. Все поврежденные в городе объекты гражданские, военных практически нет.

В Ирпень часто приезжают делегации. Фото: УНИАН

— Почему так долго производилась смета по восстановлению?

— Проект включает в себя множество аспектов. Это и внутришка, внешние сети — все это полностью выгорело. В этом доме не только фасад нужно делать или кровлю, но и все внутренние коммуникации. Сначала провели инструменталку практически каждой квартиры, можно ее восстанавливать или нет, будет там безопасно или нет. Это заняло некоторое время.

Но изначально мы думали сносить этот дом. Но два инструментальных исследования нам показали, что он подлежит восстановлению. Делаем. Не все делается так, если бы хотелось. У мэра Ирпеня нет такой волшебной палочки, чтобы раз и все сделать.

Будет новая концепция постройки, вся площадь квартир при этом сохранится. В этом году стоит задача сделать кровлю, вставить окна, фасад и полностью ремонт в квартирах с разводкой электричества, воды и канализации. Все работы по восстановлению должны быть проделаны до конца 2024 года.

Предварительная сумма до 500 млн. грн. Будем искать финансирование. Интерес у мира к восстановлению есть, потому что "Ирпенские Липки" знает весь мир.

Фото: Новини.LIVE