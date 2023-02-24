Генасамблея ООН ухвалила резолюцію України: у ВР прокоментували

Мережко розповів про велику дипломатичну перемогу України
Ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН української резолюції про принципи миру — це серйозна дипломатична перемога Україна і чіткий сигнал підтримки територіальної цілісності і суверенітету України світовим співтовариством. Особливо важливо те, що в цій резолюції наголошується на тому, що справедливий мир має базуватися на повазі до територіальної цілісності і суверенітету України.
Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
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За його словами, цінним також є те, що в резолюції ГА ООН звертається увага на необхідність притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.
"Загалом резолюції Генеральної Асамблеї ООН як правило не є юридично обов’язковими, але вони мають морально-політичну силу. Це вираз світової думки, голос людства і він безперечно на боці України. Дві третини членів ООН. Лічені одиниці проголосували проти — всього 7 країн зі 193 держав-членів ООН", — сказав нардеп.
Нагадємо, у четвер 23 лютого Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила проєкт української резолюції — так звана "формула миру", яку Україна оприлюднила ще восени 2022 року. Це план із десяти пунктів, що покликаний російську війну в Україні.
"За" резолюцію проголосувала 141 держава-член ООН, ще 32 утримались (зокрема Іран, Казахстан і Китай), і лише 7 країн виступили проти: Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Росія і Сирія.