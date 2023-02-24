Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины: в ВР прокомментировали

Мережко рассказал о большой дипломатической победе Украины
Принятие Генеральной Ассамблеей ООН украинской резолюции о принципах мира — серьезная дипломатическая победа Украины и четкий сигнал поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины мировым сообществом. Особенно важно то, что в этой резолюции отмечается, что справедливый мир должен базироваться на уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
-
Выплаты за ранения: кто из военных может получить и какие документы нужны
-
В оккупированном Мариуполе планируется ввести изучение теологии и "российской морали" в университете: детали
-
"Моя жизнь стала лучше": Шакира выпустила уже третью песню о расставании с Пике
-
Какие потери понесли российские миллиардеры за год войны рф против Украины: исследование СМИ
-
Скандал в Одессе: сотрудников университета внутренних дел уволили за издевательство над курсантом
-
"Мощный сигнал агрессору": Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи
-
Сбывал личную информацию о гражданах: жителю Черкаской области сообщили о подозрении
-
Канада выделила Украине $32 млн помощи: на что пойдут деньги
-
Во временно оккупированном Севастополе установили украинский флаг
-
Бразильские футболисты Клаудиньо и Малком получили российское гражданство
По его словам, ценно также то, что в резолюции ГА ООН обращается внимание на необходимость привлечения к ответственности российских военных преступников.
"В целом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, как правило, не являются юридически обязательными, но они обладают морально-политической силой. Это выражение мирового мнения, голос человечества и оно, бесспорно, на стороне Украины. Две трети членов ООН. Считанные единицы проголосовали против — всего 7 стран из 193 государств-членов ООН", — сказал нардеп.
Напомним, в четверг, 23 февраля, Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила проект украинской резолюции — так называемая "формула мира", которую Украина обнародовала еще осенью 2022 года. Это план из десяти пунктов, призванный остановить российскую войну в Украине.
"За" резолюцию проголосовало 141 государство-член ООН, еще 32 воздержались (в том числе Иран, Казахстан и Китай), и только 7 стран выступили против: Белоруссия, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, россия и Сирия.