Мешканці Бєлгорода не мають що їсти і змушені покидати свої домівки, — перехоплення ГУР

Палаючі автомобілі у Бєлгороді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Співробітники Головного управління розвідки України перехопили розмову цивільних з Бєлгорода щодо обмеження пересування в межах області. Також мешканці держави-агресора бідкаються через відсутність продуктів харчування та звернення глави Грайворона до мешканців із закликом покинути місто.

Перехоплення розмови мешканок Бєлгорода ГУР опублікувало на своїй сторінці у Telegram у вівторок, 2 квітня.

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"Белгород закрыли въезд... Ну я так понимаю, только кто прописан. А так некуда, короче все покидайте Белгород", — розповіла жінка.

Жінка також бідкається, що у місті виникли пожежі через обстріли, у деяких містах настала продовольча криза.

"Те не только Воронеж, Белгород тоже сказали, что продовольственные наборы будут выдавать, потому что негде продукты брать, ничего не работает", — розповіла мешканка.

Також вона переживає, що в найближчій перспективі війна не закінчиться і триватиме дуже довго.

Війна триватиме сто років

"Да война еще сто лет не пройдет. Что ты заладила — война пройдет, война пройдет... Не пройдет война, не надейся на это", — сказала жінка під час розмови.

На додачу до всього вищесказаного, мешканцям деяких містечок та районів РФ варто покинути свої домівки через вкрай небезпечну ситуацію.

"Забыла не то Грайворон, не то это самое, этот их губернатор или кто там у них начальник, короче, то же обращение: "Люди, милые, уезжайте куда-нибудь, уезжайте", — завершила росіянка свою розповідь.

Нагадаємо, що у нещодавно перехопленій розвідкою розмові окупант поскаржився на постійне пияцтво серед солдатів РФ.

Раніше ми писали, що мешканці Бєлгородщини в перехопленні ГУР казали, що російські добровольці просунулись далі.