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Жителям Белгорода нечего есть, и они вынуждены покидать свои дома, — перехват ГУР

2 апреля 2024 20:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Жителям Белгорода нечего есть, и они вынуждены покидать свои дома, — перехват ГУР
Горящие автомобили в Белгороде. Фото иллюстративное: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сотрудники Главного управления разведки Украины перехватили разговор гражданских из Белгорода об ограничении передвижения в пределах области. Также жители государства-агрессора жалуются на отсутствие продуктов питания и обращение главы Грайворона к жителям с призывом покинуть город.

Перехват разговора жительниц Белгорода ГУР опубликовал на своей странице в Telegram во вторник, 2 апреля.

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Белгород закрыт на въезд

"Белгород закрыли въезд... Ну я так понимаю, только кто прописан. А так куда-нибудь, короче, все покидайте Белгород", — рассказала женщина.

Женщина также жалуется, что в городе возникли пожары из-за обстрелов, в некоторых городах наступил продовольственный кризис.

"То не только Воронеж, Белгород тоже сказали, что продовольственные наборы будут выдавать, потому что негде продукты брать, ничего не работает", — рассказала жительница.

Также она переживает, что в ближайшей перспективе война не закончится и будет продолжаться очень долго.

Война будет длиться сто лет

"Да война еще сто лет не пройдет. Что ты заладила — война пройдет, война пройдет... Не пройдет война, не надейся на это", — сказала женщина во время разговора.

Вдобавок ко всему выше сказанному, жителям некоторых городков и районов РФ необходимо стоит покинуть свои дома из-за крайне опасной ситуации.

"Забыла не то Грайворон, не то ли это самое, этот их губернатор или кто там у них начальник, короткое тоже обращение — "Люди, милые, уезжайте куда-нибудь, уезжайте", — завершила россиянка свой рассказ.

Напомним, что в недавно перехваченном разведкой разговоре оккупант пожаловался на постоянное пьянство среди солдат РФ.

Ранее мы писали, что жители Белгородской области в перехвате ГУР говорили, что российские добровольцы продвинулись дальше.

Украина
Белгородская область
перехват ГУР
ГУР
Россия

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