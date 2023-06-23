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"Ми били по них": Пригожин визнав, що Україна не бомбила Донбас вісім років

23 червня 2023 13:30
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
"Ми били по них": Пригожин визнав, що Україна не бомбила Донбас вісім років
Євген Пригожин. Фото: скріншот YouTube
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виступив із черговою крамольною, з точки зору Кремля, заявою. Ватажок найманців визнав, що Україна не обстрілювала мирних жителів Донбасу, а відповідала на обстріли російської сторони.

Відео заяви Пригожина поширюється у соцмережах.

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Подробиці

За словами Пригожина, у 2014 році в Києві нібито стався військовий переворот, "росіяни пішли на Донбас", але "Донбас ми відстояли", а українська армія залишилася стояти на кордонах окупованих територій та відстрілюватись від російських та сепаратистських формувань.

"Ми били по них, вони били по нас, і це відбувалося всі ці довгі вісім років. Іноді зростала кількість цих перестрілок, грубо кажучи, обміну пострілами, іноді зменшувалась. На 24 лютого нічого надординарного не було", — розповів Пригожин.

Української агресії не було

Також Євген Пригожин звинуватив міноборони РФ у поширенні брехливої інформації про нібито "шалену агресію України", щоб виправдати напад на сусідню країну.

"Міністерство оборони намагається обдурити громадськість, обдурити президента та розповісти історію про те, що з боку України була шалена агресія і вони збиралися разом із усім блоком НАТО на нас напасти", — заявив Пригожин.

"Донбас весь розпилювався"

Крім того, ватажок найманців пройшовся російською владою, яка вісім років розкрадали окуповані території.

"З 2014 по 2022 рік Донбас весь розпилювався. Донбас розкрадався різними людьми, частина з них були з адміністрації президента, частина — з ФСБ, частина — залучені олігархи, такі як Курченко", — заявив він.

Як зазначала раніше британська розвідка, очільник ПВК "Вагнер" пішов на загострення конфлікту з Міноборони РФ. Експерти розвідки припускають, що таким чином Пригожин намагається послабити вплив офіційних військових структур РФ.

Також днями Пригожин заявив, що в тому, що його бойовики ґвалтують жінок і дітей у Судані, винні США та телеканал CNN.

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