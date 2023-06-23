Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Мы били по ним": Пригожин признал, что Украина не бомбила Донбасс восемь лет arrow

"Мы били по ним": Пригожин признал, что Украина не бомбила Донбасс восемь лет

23 июня 2023 13:30
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
"Мы били по ним": Пригожин признал, что Украина не бомбила Донбасс восемь лет
Евгений Пригожин. Фото: скриншот YouTube
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с очередным крамольным, с точки зрения Кремля, заявлением. Главарь наемников во всеуслышание признал, что Украина не обстреливала мирных жителей Донбасса, а отвечала на обстрелы российской стороны.

Видео заявления Пригожина распространяется в соцсетях.

Читайте также:

Подробности

По словам Пригожина, в 2014 году в Киеве якобы произошел военный переворот, "россияне пошли на Донбасс", но "Донбасс мы отстояли", а украинская армия осталась стоять на границах оккупированных территорий и отстреливаться от российских и сепаратистских военформирований.

"Мы били по ним, они били по нам, и это происходило все эти долгие восемь лет. Иногда нарастало количество этих перестрелок, грубо говоря, обмена выстрелами, иногда уменьшалось. На 24 февраля ничего сверхординарного не было", — рассказал Пригожин.

Украинской агрессии не было

Так же Евгений Пригожин обвинил минобороны РФ в распространении ложной информации о якобы "безумной агрессии Украины", чтобы оправдать нападение на соседнюю страну.

"Министерство обороны пытается обмануть общественность, обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть", — заявил Пригожин.

"Донбасс весь распиливался"

Кроме того, главарь наемников прошелся по российским властям, которые восемь лет разворовывали оккупированные территории.

"С 2014 по 2022 год Донбасс весь распиливался. Донбасс разворовывался различными людьми, часть из них были из администрации президента, часть — из ФСБ, часть — привлеченные олигархи, такие как Курченко", — заявил он.

Как отмечала ранее британская разведка, глава ЧВК "Вагнер" пошел на обострение конфликта с Минобороны РФ. Эксперты разведки допускают, что таким образом Пригожин пытается ослабить влияние официальных военных структур РФ.

Также на днях Пригожин заявил, что в том, что его боевики насилуют женщин и детей в Судане, виноваты США и телеканал CNN.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас