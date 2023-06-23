"Мы били по ним": Пригожин признал, что Украина не бомбила Донбасс восемь лет

Евгений Пригожин. Фото: скриншот YouTube

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с очередным крамольным, с точки зрения Кремля, заявлением. Главарь наемников во всеуслышание признал, что Украина не обстреливала мирных жителей Донбасса, а отвечала на обстрелы российской стороны.

Видео заявления Пригожина распространяется в соцсетях.

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По словам Пригожина, в 2014 году в Киеве якобы произошел военный переворот, "россияне пошли на Донбасс", но "Донбасс мы отстояли", а украинская армия осталась стоять на границах оккупированных территорий и отстреливаться от российских и сепаратистских военформирований.

"Мы били по ним, они били по нам, и это происходило все эти долгие восемь лет. Иногда нарастало количество этих перестрелок, грубо говоря, обмена выстрелами, иногда уменьшалось. На 24 февраля ничего сверхординарного не было", — рассказал Пригожин.

Украинской агрессии не было

Так же Евгений Пригожин обвинил минобороны РФ в распространении ложной информации о якобы "безумной агрессии Украины", чтобы оправдать нападение на соседнюю страну.

"Министерство обороны пытается обмануть общественность, обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть", — заявил Пригожин.

"Донбасс весь распиливался"

Кроме того, главарь наемников прошелся по российским властям, которые восемь лет разворовывали оккупированные территории.

"С 2014 по 2022 год Донбасс весь распиливался. Донбасс разворовывался различными людьми, часть из них были из администрации президента, часть — из ФСБ, часть — привлеченные олигархи, такие как Курченко", — заявил он.

Как отмечала ранее британская разведка, глава ЧВК "Вагнер" пошел на обострение конфликта с Минобороны РФ. Эксперты разведки допускают, что таким образом Пригожин пытается ослабить влияние официальных военных структур РФ.

Также на днях Пригожин заявил, что в том, что его боевики насилуют женщин и детей в Судане, виноваты США и телеканал CNN.