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"Ми — нація людей": французька акторка Єва Грін закликала ще більше підтримувати Україну

4 березня 2023 23:59
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Акторка Єва Грін закликала світ ще більше підтримувати Україну
Акторка неодноразово виступала із засудженням агресії рф проти України
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Французька акторка Єва Грін з першого дня вторгнення росії активно підтримує народ України. Цього разу вона закликала світ не забувати про війну і ще більше допомагати нашій країні.

Відповідне відео опублікувала фандрейзингова платформа UNITED24.

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Деталі

Відома за грою у фільмі про Джеймса Бонда Єва Грін розповіла, що світ має пам'ятати про війну в Україну. Адже багато хто забуває про неї, "бо вона далеко від нас, а кулі не летять у наших матерів, братів та сестер. А бомби не падають на наші будинки".

Також акторка попросила ще більше підтримувати Україну, адже "ми всі — це нація людей".

Своєю чергою, у UNITED24 висловили слова вдячності Єві Грін, яка з першого дня підтримує нашу країну, яка бореться з російським агресором.

"Нам не потрібна була додаткова причина, аби ще більше захоплюватись Євою Грін, але вона з’явилася разом із цим зворушливим відеозверненням французької акторки", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що саме такі щирі жести підтримки дають впевненість у тому, що світ не забуде про Україну до нашої перемоги. 

Нагадаємо, напередодні активісти руху "Жовта стрічка" запустили флешмоб "Єдине серце України" до річниці початку спротиву російській окупації на тимчасово захоплених територіях.

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