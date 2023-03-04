Акторка Єва Грін закликала світ ще більше підтримувати Україну

Акторка неодноразово виступала із засудженням агресії рф проти України

Французька акторка Єва Грін з першого дня вторгнення росії активно підтримує народ України. Цього разу вона закликала світ не забувати про війну і ще більше допомагати нашій країні.

Відповідне відео опублікувала фандрейзингова платформа UNITED24.

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Відома за грою у фільмі про Джеймса Бонда Єва Грін розповіла, що світ має пам'ятати про війну в Україну. Адже багато хто забуває про неї, "бо вона далеко від нас, а кулі не летять у наших матерів, братів та сестер. А бомби не падають на наші будинки".

Також акторка попросила ще більше підтримувати Україну, адже "ми всі — це нація людей".

Своєю чергою, у UNITED24 висловили слова вдячності Єві Грін, яка з першого дня підтримує нашу країну, яка бореться з російським агресором.

"Нам не потрібна була додаткова причина, аби ще більше захоплюватись Євою Грін, але вона з’явилася разом із цим зворушливим відеозверненням французької акторки", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що саме такі щирі жести підтримки дають впевненість у тому, що світ не забуде про Україну до нашої перемоги.

Нагадаємо, напередодні активісти руху "Жовта стрічка" запустили флешмоб "Єдине серце України" до річниці початку спротиву російській окупації на тимчасово захоплених територіях.