Актриса Ева Грин призвала мир еще больше поддерживать Украину

"Мы — нация людей": французская актриса Ева Грин призвала еще больше поддерживать Украину
Французская актриса Ева Грин с первого дня вторжения россии активно поддерживает народ Украины. В этот раз она призвала мир не забывать о войне и еще больше помогать нашей стране.
Соответствующее видео опубликовала фандрейзинговая платформа UNITED24.
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Известная по игре в фильме о Джеймсе Бонде Ева Грин рассказала, что мир должен помнить о войне в Украине. Ведь многие забывают о ней, "поскольку она далеко от нас, а пули не летят у наших матерей, братьев и сестер. А бомбы не падают на наши дома".
Также актриса попросила еще больше поддерживать Украину, ведь "мы все — это нация людей".
В свою очередь, в UNITED24 выразили слова благодарности Еве Грин, которая с первого дня поддерживает нашу страну, борющуюся с российским агрессором.
"Нам не нужна была дополнительная причина, чтобы еще больше увлекаться Евой Грин, но она появилась вместе с этим трогательным видеообращением французской актрисы", — говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что именно такие искренние жесты поддержки дают уверенность в том, что мир не забудет Украину до нашей победы.
Напомним, накануне активисты движения "Желтая лента" запустили флешмоб "Единое сердце Украины" к годовщине начала сопротивления российской оккупации на временно захваченных территориях.