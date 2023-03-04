Актриса Ева Грин призвала мир еще больше поддерживать Украину

Актриса неоднократно выступала с осуждением агрессии рф против Украины

Французская актриса Ева Грин с первого дня вторжения россии активно поддерживает народ Украины. В этот раз она призвала мир не забывать о войне и еще больше помогать нашей стране.

Соответствующее видео опубликовала фандрейзинговая платформа UNITED24.

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Известная по игре в фильме о Джеймсе Бонде Ева Грин рассказала, что мир должен помнить о войне в Украине. Ведь многие забывают о ней, "поскольку она далеко от нас, а пули не летят у наших матерей, братьев и сестер. А бомбы не падают на наши дома".

Также актриса попросила еще больше поддерживать Украину, ведь "мы все — это нация людей".

В свою очередь, в UNITED24 выразили слова благодарности Еве Грин, которая с первого дня поддерживает нашу страну, борющуюся с российским агрессором.

"Нам не нужна была дополнительная причина, чтобы еще больше увлекаться Евой Грин, но она появилась вместе с этим трогательным видеообращением французской актрисы", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что именно такие искренние жесты поддержки дают уверенность в том, что мир не забудет Украину до нашей победы.

Напомним, накануне активисты движения "Желтая лента" запустили флешмоб "Единое сердце Украины" к годовщине начала сопротивления российской оккупации на временно захваченных территориях.