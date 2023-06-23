Українська влада приховує російську перемогу під Києвом – феєрична заява Небензі

Василь Небензя. Фото: скріншот YouTube

Представник РФ в ООН Василь Небензя вважає, що "жест доброї волі", який російська армія влаштувала минулого року, тікаючи з-під Києва, насправді був видатною перемогою Росії над Україною.

Цим приголомшливим відкриттям Небензя поділився під час засідання Ради Безпеки ООН у п’ятницю, 23 червня.

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За словами представника РФ в ООН, нинішній український контрнаступ є "м’ясорубкою" для ВСУ, бо жодних перемог Україна одержати не здатна. І навіть панічна втеча військ РФ з-під Києва у березні 2022 року, на думку Небензі, насправді була видатною військовою перемогою Росії — просто українська влада примудрилася приховати це від світової громадськості.

"Так само це відбувалося й під Києвом, коли українська влада посилала своїх солдатів на смерть, щоб довести міжнародним партнерам, що Україна може подолати Росію. Звичайно, все відбулося навпаки, а Зеленський та його кліка це приховують", — заявив Небензя.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час засідання Радбезу ООН 23 червня одіозний представник РФ також звинуватив Організацію Об’єднаних Націй у небажанні допомагати мешканцям окупованих територій, затоплених в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС.

Нагадаємо, 18 червня гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун повідомила, що окупаційна російська влада відмовила місії ООН у доступі на затоплені території лівобережної Херсонщини.