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"Мы победили, а они все скрывают": Небензя уверяет, что войска РФ одержали победу под Киевом

23 июня 2023 20:39
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Украинские власти скрывают российскую победу под Киевом – феерическое заявление Небензи
Василий Небензя. Фото: скриншот YouTube
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Представитель РФ в ООН Василий Небензя считает, что "жест доброй воли", который устроила российская армия в прошлом году, убегая из-под Киева, на самом деле был выдающейся победой России над Украиной.

Этим потрясающим открытием Небензя поделился на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 23 июня.

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По словам представителя РФ в ООН, нынешнее украинское контрнаступление — это "мясорубка" для ВСУ, поскольку никаких побед Украина одержать не способна. И даже паническое бегство войск РФ из-под Киева в марте 2022 года, по мнению Небензи, на самом деле было выдающейся военной победой России — просто украинские власти умудрились скрыть это от мировой общественности.

"Точно так же это происходило и под Киевом, когда украинские власти посылали своих солдат насмерть, чтобы доказать международным партнерам, что Украина может победить Россию. Конечно, все произошло наоборот, а Зеленский и его клика это скрывают", — заявил Небензя.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во время заседания Совбеза ООН 23 июня одиозный представитель РФ также обвинил Организацию Объединенных Наций в нежелании помогать жителям оккупированных территорий, затопленных в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Напомним, 18 июня гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун сообщила, что оккупационные российские власти отказали миссии ООН в доступе на затопленные территории левобережной Херсонщины.

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