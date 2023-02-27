Андрій Єрмак виступив в ефірі Fox News — що сказав

Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак переконаний, що своєю героїчною боротьбою з російською агресією українці нагадали світові про справжні цінності демократії та свободи, які завжди перемагають.

Про це він сказав в ефірі американського телеканалу Fox News, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Що сказав Єрмак

"Ми показали протягом цього року, що здатні боротися, захищатися й звільняти наші окуповані території. Українська формула перемоги — це передусім наша хоробра, героїчна нація, наше сильне об’єднане суспільство. І, звичайно, потужна підтримка партнерів і союзників", — зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави вкотре подякував американському народові за його неймовірну підтримку та допомогу українцям протягом усього цього року.

"Ми ніколи не забудемо про це. Я впевнений, що наша перемога буде спільною перемогою. Дякуємо всім американцям, Президенту Джозефу Байдену, обом партіям Конгресу за підтримку нашої країни", — сказав він.

Візит Байдена до Києва

Андрій Єрмак наголосив: нещодавній візит лідера США до Києва був надзвичайно потужним сигналом того, що Сполучені Штати не лише підтримують Україну, а й упевнені в її перемозі.

Він також зауважив, що наш народ об’єднав вільний світ навколо підтримки України, показав, що можна не боятися, бути впевненим, що справжня демократія та свобода завжди перемагають.

На думку Андрія Єрмака, люди в Україні під час цієї страшної війни стали безпрецедентно об’єднаними.

Нагадаємо, нещодавно Єрмак закликав світову спільноту вдарити санкціями по російському шоубізнесу. Представники російського шоубізнесу допомагають кремлю поширювати ненависть проти України. Тому артисти з країни-агресора також мають потрапити під світові санкції.

Фото: Офіс Президента