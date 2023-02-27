Андрей Ермак выступил в эфире Fox News — что сказал

Андрей Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак убежден, что своей героической борьбой с российской агрессией украинцы напомнили миру о побеждающих настоящих ценностях демократии и свободы.

Об этом он сказал в эфире американского телеканала Fox News, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Что сказал Ермак

"Мы показали в течение этого года, что способны бороться, защищаться и освобождать наши оккупированные территории. Украинская формула победы — это, прежде всего, наша храбрая, героическая нация, наше сильное объединенное общество. И, конечно, мощная поддержка партнеров и союзников", — отметил Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Главы государства в очередной раз поблагодарил американский народ за его невероятную поддержку и помощь украинцам на протяжении всего этого года.

"Мы никогда не забудем об этом. Я уверен, что наша победа будет общей победой. Спасибо всем американцам, Президенту Джозефу Байдену, обеим партиям Конгресса за поддержку нашей страны", — сказал он.

Визит Байдена в Киев

Андрей Ермак подчеркнул, что недавний визит лидера США в Киев был чрезвычайно мощным сигналом того, что Соединенные Штаты не только поддерживают Украину, но и уверены в ее победе.

Он также отметил, что наш народ объединил свободный мир вокруг поддержки Украины, показал, что можно не бояться, быть уверенным, что настоящая демократия и свобода всегда побеждают.

По мнению Андрея Ермака, люди в Украине в эту страшную войну стали беспрецедентно объединенными.

Напомним, недавно Ермак призвал мировое сообщество ударить санкциями по российскому шоубизнесу. Представители российского шоу-бизнеса помогают кремлю распространять ненависть против Украины. Поэтому артисты из страны-агрессора должны попасть под мировые санкции.

Фото: Офис Президента