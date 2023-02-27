Андрей Ермак выступил в эфире Fox News — что сказал

"Мы способны бороться, защищаться и освобождать наши оккупированные территории": Ермак выступил в эфире Fox News
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак убежден, что своей героической борьбой с российской агрессией украинцы напомнили миру о побеждающих настоящих ценностях демократии и свободы.
Об этом он сказал в эфире американского телеканала Fox News, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Что сказал Ермак
"Мы показали в течение этого года, что способны бороться, защищаться и освобождать наши оккупированные территории. Украинская формула победы — это, прежде всего, наша храбрая, героическая нация, наше сильное объединенное общество. И, конечно, мощная поддержка партнеров и союзников", — отметил Андрей Ермак.
Руководитель Офиса Главы государства в очередной раз поблагодарил американский народ за его невероятную поддержку и помощь украинцам на протяжении всего этого года.
"Мы никогда не забудем об этом. Я уверен, что наша победа будет общей победой. Спасибо всем американцам, Президенту Джозефу Байдену, обеим партиям Конгресса за поддержку нашей страны", — сказал он.
Визит Байдена в Киев
Андрей Ермак подчеркнул, что недавний визит лидера США в Киев был чрезвычайно мощным сигналом того, что Соединенные Штаты не только поддерживают Украину, но и уверены в ее победе.
Он также отметил, что наш народ объединил свободный мир вокруг поддержки Украины, показал, что можно не бояться, быть уверенным, что настоящая демократия и свобода всегда побеждают.
По мнению Андрея Ермака, люди в Украине в эту страшную войну стали беспрецедентно объединенными.
Напомним, недавно Ермак призвал мировое сообщество ударить санкциями по российскому шоубизнесу. Представители российского шоу-бизнеса помогают кремлю распространять ненависть против Украины. Поэтому артисты из страны-агрессора должны попасть под мировые санкции.
Фото: Офис Президента