Новий призовний закон: скільки здатна Росія набрати солдатів

Мобілізованих російських солдат везуть до місця дислокації військового підрозділу. Фото: РосЗМІ

У Кремлі готуються до тривалої війни з Україною. Днями Державна дума Російської Федерації затвердила чергове "епохальне" нововведення для осіб, які підлягають мобілізації на війну в Україну.

Відтепер в РФ створюється єдиний реєстр осіб, які підлягають призову на військову службу.

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Це "ноу-хау", як стверджують знавці, надає можливість владі у майбутньому видавати повістки чоловікам в електронному вигляді, а не поштою, що спрощує процедуру призову та усуває низку перешкод, які дозволяли декому ухилятися від призову.

Новини.LIVE спробували розібратися, який якісний ресурс ще має Росія, щоб безперешкодно відправляти на забій своїх громадян.

Москва хоче грати "в довгу"

За даними британської розвідки, ухвалення нового закону говорить про те, що в Кремлі не розглядають інших варіантів припинення конфлікту, крім тривалої війни з Україною.

На думку іноземних аналітиків, на цей факт вказує те, що дані про призов окремих осіб тепер пов'язані з іншими державними онлайн-сервісами. А отже, влада зможе карати ухилянтів, обмежуючи їм права на працевлаштування, поїздки за кордон, видачу кредитів, керування автомобілями.

Мобілізовані до лав російської армії громадяни. Фото: Reuters

Між тим поки що невідомо, на яку велику хвилю нової примусової мобілізації з боку країни-агресорки нам слід чекати. Адже зараз російське військово-політичне командування приділяє першочергову увагу набору додаткових людських ресурсів до так званих добровольчих військ.

У Міністерстві оборони Великої Британії схильні вважати, що такі заходи, швидше за все, є частиною довгострокового підходу до формування додаткового особового складу для російської армії, оскільки влада Росії не має намірів припиняти війну з Україною та очікує на затяжний конфлікт, щоб вирішити його на свою користь.

Даєш багато "одноразових" солдатів!

За деякими даними, під час мобілізація в РФ російське командування хоче поставити під рушницю до 400 тисяч людей.

"Варто зауважити, що підготовлений мобілізаційний резерв Російської Федерації становить близько півтора мільйона осіб. А загальний мобілізаційний резерв сягає майже десяти мільйонів. Тому цифра в 400 тисяч виглядає більш-менш реальною", — коментує ситуацію військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

Водночас, додає він, вже з боку російської сторони лунають запевнення, що буде призвано не більше ніж 150 тисяч чоловіків. А виною тому — матеріально-технічне забезпечення.

Третина зброї не стріляє

Як не дивно, але питання, чим уражати ворога, для російської армії сьогодні стає день від дня актуальним. Оскільки частину зброї ( і — найкращої!) утилізували ЗСУ, іншу — вкрали, ще одну — розпродали, а залишки — поїли миші.

Такі іржаві автомати видають мобілізованим в РФ. Фото: РосЗМІ

За словами Снєгирьова, під час першої хвилі "часткової" мобілізації в Росії до армійських лав потрапило близько 320 тисяч солдатів. І хоча цих людей змогли мобілізувати, забезпечити їх належною зброєю чи достойними засобами індивідуального заходу не вийшло.

Інше, не менш актуальне питання: а чи змогли підготувати ці 320 тисяч?

"Відповідь більш ніж очевидна, — констатує Снєгирьов, — коли з’являється відео з-під Авдіївки, де окупанти скаржаться, що цілій роті не видали саперні лопатки, які на війні іноді мають більше значення, ніж автомати. І тут, виявляється, що 30% стрілецької зброї, яку видають частково мобілізованим, перебуває у технічно несправному стані!"

До того ж виявляється, що в мобілізованих окупантів взагалі немає аптечок та бронежилетів.

Життя — на години

Таким чином, робить висновок військовий експерт, навіть якщо РФ мобілізує 400 тисяч осіб, в країни-агресорки немає можливості їх підготувати та забезпечити.

"Йдеться про фактично "м’ясні призови" одноразових солдатів, яких кинуть на передову, і час перебування їх в окопах буде максимум 2-3 дні", — резюмував Снєгирьов.

