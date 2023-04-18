Новый призывной закон: сколько способна Россия набрать солдат

Мобилзованных российских солдат везут к месту дислокации военного подразделения. Фото: РосСМИ

В Кремле готовятся к продолжительной войне с Украиной. На днях Государственная дума Российской Федерации утвердила очередное "эпохальное" нововведение для лиц, подлежащих мобилизации на войну в Украину.

Теперь в РФ создается единый реестр лиц, подлежащих призыву на военную службу.

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Это "ноу-хау", как утверждают знатоки, предоставляет возможность властям в будущем выдавать повестки мужчинам в электронном виде, а не по почте, что упрощает процедуру призыва и устраняет ряд препятствий, позволявших некоторым уклоняться от призыва.

Новини.LIVE попытались разобраться, какой качественный людской ресурс еще есть у России, чтобы беспрепятственно отправлять на убой своих граждан.

Москва хочет играть "в долгую"

По данным британской разведки, принятие нового закона говорит о том, что в Кремле не рассматриваются другие варианты прекращения конфликта, кроме длительной войны с Украиной.

По мнению иностранных аналитиков, на этот факт указывает то, что данные о призыве отдельных лиц теперь связаны с другими государственными онлайн-сервисами. А значит, власти смогут наказывать уклонистов, ограничивая им права на трудоустройство, поездки за границу, выдачу кредитов, управление автомобилями.

Мобилизованные в ряды российской армии граждане. Фото: Фото: Reuters

Между тем пока не известно, какой большой волны новой принудительной мобилизации со стороны страны-агрессора нам следует ожидать. Ведь сейчас российское военно-политическое командование уделяет первостепенное внимание набору дополнительных человеческих ресурсов в так называемые добровольческие войска.

В Министерстве обороны Великобритании склонны считать, что такие меры, скорее всего, являются частью долгосрочного подхода к формированию дополнительного личного состава для российской армии, поскольку власти России не намерены прекращать войну с Украиной и ожидают затяжного конфликта, чтобы решить его в свою пользу.

Даешь много "одноразовых" солдат!

По некоторым данным, во время мобилизации в РФ российское командование хочет поставить под ружье до 400 тысяч человек.

"Стоит отметить, что подготовленный мобилизационный резерв Российской Федерации составляет около полутора миллионов человек. А общий мобилизационный резерв достигает почти десяти миллионов. Поэтому цифра в 400 тысяч выглядит более или менее реальной", — комментирует ситуацию военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

В то же время, добавляет он, уже со стороны российской стороны раздаются заверения, что будет призвано не больше 150 тысяч мужчин. А виной тому — материально-техническое обеспечение.

Треть оружия не стреляет

Как ни странно, но вопрос, чем поражать врага, для российской армии сегодня становится день ото дня актуальным. Поскольку часть оружия (и — лучшего!) утилизировали ВСУ, другую — украли, еще одну — распродали, а остатки — поели мыши.

Такие ржавые автоматы выдают мобилизованным в РФ. Фото: РосСМИ

По словам Снегирева, во время первой волны "частичной" мобилизации в России в армейские ряды попало около 320 тысяч солдат. И хотя этих людей смогли мобилизовать, обеспечить их надлежащим оружием или средствами индивидуальной защиты не получилось.

Другой, не менее актуальный вопрос: смогли ли подготовить эти 320 тысяч?

"Ответ более чем очевиден, — констатирует Снегирев, — когда появляется видео из-под Авдеевки, где оккупанты жалуются, что целой роте не выдали саперные лопатки, которые на войне иногда имеют больший вес, чем автоматы. И тут оказывается, что 30% стрелкового оружия, выдаваемого частично мобилизованным, находится в технически неисправном состоянии!"

К тому же обнаруживается, что у мобилизованных окупантов вообще нет аптечек и бронежилетов.

Жизнь — на часы

Таким образом, заключает военный эксперт, даже если РФ мобилизует 400 тысяч человек, у страны-агрессора нет возможности их подготовить и обеспечить.

"Речь идет о фактически "мясных призывах" одноразовых солдат, которых бросят на передовую, и время пребывания их в окопах будет максимум 2-3 дня", — резюмировал Снегирев.