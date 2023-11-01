Зміна російської тактики під Авдіївкою, причини і деталі

Зруйнована росіянами Авдіївка. Фото: Reuters/Yevhen Titov

Російські війська під Авдіївкою після провального початку наступальної операції змінили тактику. Як саме воюють окупаційні війська на Авдіївському напрямку на цей момент і кого вони ганяють у "м’ясні штурми" — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Артилерія не замовкла

Днями відома громадська організація, яка спеціалізується на висвітленні перипетій різноманітних військових конфліктів, Інститут вивчення війни (ISW), заявила про те, що російські війська змінили тактику у своєму наступі в районі Авдіївки. У інформації від ISW, зокрема, йшлося про те, що окупанти почали діяти за добре відомою схемою "м’ясних штурмів", тобто масованих атак з використанням великої кількості живої сили. При цьому, наголосили у Інституті, російська артилерія майже перестала надавати окупаційній піхоті вогневу підтримку.

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Як зазначив відомий український військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, ця інформація не зовсім відповідає дійсності. Зокрема, якщо говорити про російську артилерію, то вона аж ніяк не припинила вогневу підтримку своїх піхотних підрозділів.

Артилерія окупаційного контингенту в районі Авдіївки, особливо на південному та північному флангах навколо міста, продовжує обстрілювати позиції українських військ. Тож говорити про те, що авдіївський наступ росіян захлинувся — некоректно. Разом з тим, кількість ворожої техніки на цьому напрямку справді серйозно зменшилася. То що ж відбувається в районі багатостраждальної Авдіївки?

Зміна тактики

Росіяни дійсно зазнали серйозних втрат на Авдіївській ділянці фронту. Але це не означає, що технічні можливості окупаційного контингенту на цьому напрямку вичерпані повністю. Скажімо, на деяких флангових ділянках був помічений такий зразок важкої техніки, як ТОС-1А "Солнцепьок". Ця система залпового вогню, яка використовує запальні чи термобаричні боєприпаси, є дуже серйозною технікою і завдає чимало шкоди українській армії.

Крім того, російська армія продовжує використовувати під Авдіївкою танки. Але зараз ця важка техніка функціонує у дещо незвичному режимі — не як інструмент для прориву ліній української оборони, а скоріше як САУ, самохідні артилерійські установки, забезпечуючи вогневу підтримку.

Усе це свідчить про те, що росіяни змінили тактику наступу на Авдіївку. Звісна річ, ця зміна є вимушеною — після того, як у перші дні авдіївської наступальної операції Сили оборони України знищили велику кількість танків та бронемашин, агресори були змушені перейти до активнішого використання піхоти. Але чи є це звичайною для окупантів тактикою "м’ясних штурмів", як про це написали у звіті Інституту вивчення війни?

Утилізація українців

І так, і ні. З одного боку, наголосив Дмитро Снєгирьов, подібна практика — закидати укріплені райони української армії великою кількістю живої сили — є досить поширеною для окупаційного контингенту російської армії під час повномасштабної війни в Україні. Але так російські окупанти діють далеко не на усіх ділянках Авдіївського напрямку. І не усіма своїми військами.

Не шкодують своїх солдатів окупанти перш за все у тих підрозділах, які складаються із мобілізованих громадян України, що проживали на окупованих РФ територіях. Цим військове командування збройних сил країни-агресора здійснює відразу два важливих завдання.

По-перше, таким чином росіяни економлять власну армію, власні, значно підготовленіші, ніж прості мешканці Донецької та Луганської областей, кадри. А принципової різниці чим, точніше, ким виснажувати оборонні позиції Збройних сил України — немає. По-друге, мобілізацією та "м’ясними штурмами" у виконанні українських колаборантів та вимушено загнаних у російське військо окупанти змінюють демографічну ситуацію на окупованих територіях на свою користь. Вони, говорячи прямо, утилізують українців — місце яких, як світ уже побачив на прикладі Маріуполя, займуть мешканці російських регіонів.

Як під Бахмутом

Але, як наголосив експерт Дмитро Снєгирьов, так росіяни діють на окремих напрямках під Авдіївкою. В інших місцях вони діють зовсім інакше, значно прагматичніше і ефективніше. Ця тактика уже використовувалася на фронтах російсько-української війни, зокрема під Бахмутом, де до неї вдавалися найманці приватної військової компанії "Вагнер".

Цю тактику можна назвати "хвилевими атаками". Російські окупанти діють малими групами, які проникають до українських укріпрайонів і намагаються штурмувати їх. Причому цих груп створюється велика кількість, що дозволяє таким чином штурмувати позиції Сил оборони України майже безперервно.

Звісна річ, у таких групах діють аж ніяк не прості мобілізовані росіяни чи українці з окупованих територій. Ці підрозділи складаються із досвідчених комбатантів, зокрема із колишніх членів трансформованої після загибелі Євгена Пригожина ПВК "Вагнер". Крім того, у ці підрозділи набрали ветеранів різноманітних російських спецслужб, людей досвідчених і перевірених.

Це аж ніяк не означає, що російська армія може перемогти ЗСУ і захопити Авдіївку. Українська армія також готувалася до цієї операції і має свої козирі. Але і вважати, що окупанти не вміють воювати і тільки закидують тілами позиції Сил оборони України, теж нерозумно.