Изменение российской тактики под Авдеевкой, причины и детали

Мясные штурмы или малые группы. Какую тактику Россия использует под Авдеевкой
Российские войска под Авдеевкой после провального начала наступательной операции сменили тактику. Как именно воюют оккупационные войска на Авдеевском направлении на данный момент и кого они гоняют в "мясные штурмы" — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.
Артиллерия не смолкла
На днях известная общественная организация, специализирующаяся на освещении перипетий всевозможных военных конфликтов, Институт изучения войны (ISW), заявила о том, что российские войска изменили тактику в своем наступлении в районе Авдеевки. В информации от ISW, в частности, говорилось, что оккупанты начали действовать по хорошо известной схеме "мясных штурмов", то есть массированных атак с использованием большого количества живой силы. При этом, отметили в Институте, российская артиллерия почти перестала оказывать оккупационной пехоте огневую поддержку.
Как отметил известный украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новиини.LIVE обратились за комментарием, эта информация не совсем соответствует действительности. В частности, если говорить о российской артиллерии, то она никак не прекратила огневую поддержку своих пехотных подразделений.
Артиллерия оккупационного контингента в районе Авдеевки, особенно на южном и северном флангах вокруг города, продолжает обстреливать позиции украинских войск. Так что говорить о том, что авдеевское наступление россиян захлебнулось — некорректно. Вместе с тем количество вражеской техники на этом направлении действительно серьезно уменьшилось. Так что же происходит в районе многострадальной Авдеевки?
Смена тактики
Россияне действительно понесли серьезные потери на Авдеевском участке фронта. Но это не означает, что технические возможности оккупационного контингента в этом направлении полностью исчерпаны. Скажем, на некоторых фланговых участках был замечен такой образец тяжелой техники, как ТОС-1А "Солнцепек". Эта система залпового огня, использующая зажигательные или термобарические боеприпасы, очень серьезная техника и наносит немало вреда украинской армии.
Кроме того, российская армия продолжает использовать под Авдеевкой танки. Но сейчас эта тяжелая техника функционирует в необычном режиме — не как инструмент для прорыва линий украинской обороны, а скорее как САУ, самоходные артиллерийские установки, обеспечивая огневую поддержку.
Все это свидетельствует о том, что россияне сменили тактику наступления на Авдеевку. Естественно, это изменение вынужденное — после того, как в первые дни авдеевской наступательной операции Силы обороны Украины уничтожили большое количество танков и бронемашин, агрессоры были вынуждены перейти к более активному использованию пехоты. Но является ли это обычной для оккупантов тактикой "мясных штурмов", как об этом написали в отчете Института изучения войны?
Утилизация украинцев
И да, и нет. С одной стороны, отметил Дмитрий Снегирев, подобная практика — забрасывать укрепленные районы украинской армии большим количеством живой силы — достаточно распространена для оккупационного контингента российской армии во время полномасштабной войны в Украине. Но так российские оккупанты действуют далеко не на всех участках Авдеевского направления. И не всеми своими войсками.
Не жалеют своих солдат оккупанты прежде всего в тех подразделениях, которые состоят из мобилизованных граждан Украины, проживавших на оккупированных РФ территориях. Этим военное командование вооруженных сил страны-агрессора осуществляет сразу две важные задачи.
Во-первых, таким образом россияне экономят собственную армию, собственные, гораздо более подготовленные, чем простые жители Донецкой и Луганской областей, кадры. А принципиальной разницы чем, вернее, кем истощать оборонные позиции Вооруженных сил Украины — нет. Во-вторых, мобилизацией и "мясными штурмами" в исполнении украинских коллаборантов и вынужденно загнанных в российское войско оккупанты меняют демографическую ситуацию на оккупированных территориях в свою пользу. Они, прямо говоря, утилизируют украинцев — место которых, как мир уже увидел на примере Мариуполя, займут жители российских регионов.
Как под Бахмутом
Но, как отметил эксперт Дмитрий Снегирев, так россияне действуют на отдельных направлениях под Авдеевкой. В других местах они действуют совсем иначе, гораздо прагматичнее и эффективнее. Эта тактика уже использовалась на фронтах российско-украинской войны, в частности под Бахмутом, где к ней прибегали наемники частной военной компании "Вагнер".
Эту тактику можно назвать "волновыми атаками". Российские оккупанты действуют малыми группами, которые проникают в украинские укрепрайоны и пытаются штурмовать их. Причем этих групп создается большое количество, что позволяет штурмовать позиции Сил обороны Украины почти непрерывно.
Естественно, в таких группах действуют отнюдь не простые мобилизованные россияне или украинцы с оккупированных территорий. Эти подразделения состоят из опытных комбатантов, в частности из бывших членов трансформированной после гибели Евгения Пригожина ЧВК "Вагнер". Кроме того, в эти подразделения набрали ветеранов всевозможных российских спецслужб, людей опытных и проверенных.
Это никак не означает, что российская армия может победить ВСУ и захватить Авдеевку. Украинская армия также готовилась к этой операции и имеет свои козыри. Но и считать, что оккупанты не умеют воевать и только забрасывают телами позиции Сил обороны Украины, тоже глупо.
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