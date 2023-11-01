Изменение российской тактики под Авдеевкой, причины и детали

Разрушенная россиянами Авдеевка. Фото: Reuters/Yevhen Titov

Российские войска под Авдеевкой после провального начала наступательной операции сменили тактику. Как именно воюют оккупационные войска на Авдеевском направлении на данный момент и кого они гоняют в "мясные штурмы" — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Артиллерия не смолкла

На днях известная общественная организация, специализирующаяся на освещении перипетий всевозможных военных конфликтов, Институт изучения войны (ISW), заявила о том, что российские войска изменили тактику в своем наступлении в районе Авдеевки. В информации от ISW, в частности, говорилось, что оккупанты начали действовать по хорошо известной схеме "мясных штурмов", то есть массированных атак с использованием большого количества живой силы. При этом, отметили в Институте, российская артиллерия почти перестала оказывать оккупационной пехоте огневую поддержку.

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Как отметил известный украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новиини.LIVE обратились за комментарием, эта информация не совсем соответствует действительности. В частности, если говорить о российской артиллерии, то она никак не прекратила огневую поддержку своих пехотных подразделений.

Артиллерия оккупационного контингента в районе Авдеевки, особенно на южном и северном флангах вокруг города, продолжает обстреливать позиции украинских войск. Так что говорить о том, что авдеевское наступление россиян захлебнулось — некорректно. Вместе с тем количество вражеской техники на этом направлении действительно серьезно уменьшилось. Так что же происходит в районе многострадальной Авдеевки?

Смена тактики

Россияне действительно понесли серьезные потери на Авдеевском участке фронта. Но это не означает, что технические возможности оккупационного контингента в этом направлении полностью исчерпаны. Скажем, на некоторых фланговых участках был замечен такой образец тяжелой техники, как ТОС-1А "Солнцепек". Эта система залпового огня, использующая зажигательные или термобарические боеприпасы, очень серьезная техника и наносит немало вреда украинской армии.

Кроме того, российская армия продолжает использовать под Авдеевкой танки. Но сейчас эта тяжелая техника функционирует в необычном режиме — не как инструмент для прорыва линий украинской обороны, а скорее как САУ, самоходные артиллерийские установки, обеспечивая огневую поддержку.

Все это свидетельствует о том, что россияне сменили тактику наступления на Авдеевку. Естественно, это изменение вынужденное — после того, как в первые дни авдеевской наступательной операции Силы обороны Украины уничтожили большое количество танков и бронемашин, агрессоры были вынуждены перейти к более активному использованию пехоты. Но является ли это обычной для оккупантов тактикой "мясных штурмов", как об этом написали в отчете Института изучения войны?

Утилизация украинцев

И да, и нет. С одной стороны, отметил Дмитрий Снегирев, подобная практика — забрасывать укрепленные районы украинской армии большим количеством живой силы — достаточно распространена для оккупационного контингента российской армии во время полномасштабной войны в Украине. Но так российские оккупанты действуют далеко не на всех участках Авдеевского направления. И не всеми своими войсками.

Не жалеют своих солдат оккупанты прежде всего в тех подразделениях, которые состоят из мобилизованных граждан Украины, проживавших на оккупированных РФ территориях. Этим военное командование вооруженных сил страны-агрессора осуществляет сразу две важные задачи.

Во-первых, таким образом россияне экономят собственную армию, собственные, гораздо более подготовленные, чем простые жители Донецкой и Луганской областей, кадры. А принципиальной разницы чем, вернее, кем истощать оборонные позиции Вооруженных сил Украины — нет. Во-вторых, мобилизацией и "мясными штурмами" в исполнении украинских коллаборантов и вынужденно загнанных в российское войско оккупанты меняют демографическую ситуацию на оккупированных территориях в свою пользу. Они, прямо говоря, утилизируют украинцев — место которых, как мир уже увидел на примере Мариуполя, займут жители российских регионов.

Как под Бахмутом

Но, как отметил эксперт Дмитрий Снегирев, так россияне действуют на отдельных направлениях под Авдеевкой. В других местах они действуют совсем иначе, гораздо прагматичнее и эффективнее. Эта тактика уже использовалась на фронтах российско-украинской войны, в частности под Бахмутом, где к ней прибегали наемники частной военной компании "Вагнер".

Эту тактику можно назвать "волновыми атаками". Российские оккупанты действуют малыми группами, которые проникают в украинские укрепрайоны и пытаются штурмовать их. Причем этих групп создается большое количество, что позволяет штурмовать позиции Сил обороны Украины почти непрерывно.

Естественно, в таких группах действуют отнюдь не простые мобилизованные россияне или украинцы с оккупированных территорий. Эти подразделения состоят из опытных комбатантов, в частности из бывших членов трансформированной после гибели Евгения Пригожина ЧВК "Вагнер". Кроме того, в эти подразделения набрали ветеранов всевозможных российских спецслужб, людей опытных и проверенных.

Это никак не означает, что российская армия может победить ВСУ и захватить Авдеевку. Украинская армия также готовилась к этой операции и имеет свои козыри. Но и считать, что оккупанты не умеют воевать и только забрасывают телами позиции Сил обороны Украины, тоже глупо.