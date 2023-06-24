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Міністр оборони "уряду" Тихановської закликав білоруських військових піти проти армії РФ

24 червня 2023 13:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Міністр оборони "уряду" Тихановської закликав білоруських військових піти проти армії РФ
Валерій Сахащик. Фото: Зеркало | Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Засновник білоруської десантно-штурмової групи у складі ЗСУ Валерій Сахащик звернувся до білоруських військових. Він наголосив, що білоруси мають швидко вирішувати, що робити далі.

Відповідне звернення він опублікував у своєму YouTube.

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Що сказав Сахащик

"Проросійський шлях, яким країну вів Лукашенко всі ці роки — завів нас у глухий кут. Ми з вами зараз стоїмо на дорозі, перед нами опущений шлагбаум і знак "глухий кут", — зазначив він.

За його словами, або Білорусь має використати історичний шанс та стати успішною європейською країною, або ж втратити все "і сама назва Республіки Білорусь залишиться тільки в книжках".

"Я хочу звернутися насамперед до білоруських військових: нам нема на кого розраховувати, але ми з вами об'єднавшись точно з цим впораємося. Ми одна з найкращих націй світу! У нас буде час поставити один одному питання і висловити претензії. Давайте не зараз", — наголосив Сахащик.

Він закликав військовослужбовців 38 бригади Бреста та інших військових частин налаштуватися їхню хвилю та залишатися на зв'язку.

Крім того, полк Калиновського, який воює в Україні проти Росії, теж готує звернення до білоруського народу.

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Скриншот допису

Що відомо про бунт Пригожина

У російському Воронежі тривають бойові дії за участю ПВК "Вагнер". Відомо про вибух на нафтобазі.

У місті лунає сирена повітряної тривоги. Також з’явилися свідчення використання рсоійською авіацією бомб типу ФАБ в районі населеного пункту Богучар Воронезької області.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов зазначив, що причиною бунту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина є війна в Україні. А наслідком буде крах путінського режиму в Російській Федерації.

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